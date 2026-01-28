Американската петролна компания Chevron води преговори с иракските власти за по-благоприятни договорни условия, които биха били задължителни за поемането на контрола върху едно от най-големите нефтени находища в света - "Западна Курна 2". Това съобщава Ройтерс, като се позовава на източници, запознати с разговорите.

Както Money.bg вече писа през декември, Ирак обяви, че води разговори с американски компании за прехвърляне на управлението на находището. Това се случи, след като руската Лукойл изпадна в сериозни затруднения заради санкциите, наложени от САЩ, ЕС и Великобритания. Сред компаниите, заявили интерес тогава, беше посочена и ExxonMobil, а сега в преговорите се включва и Chevron.

Санкциите, свързани с войната в Украйна, значително са ограничили възможностите на Лукойл да продължи дейността си в Ирак, припомня Ройтерс. Това е и причината за национализирането на находището по-рано този месец. Съгласно американските мерки руската компания разполага със срок до 28 февруари, за да се освободи от активите си.

Обсъждат се промени

Източниците посочват, че Chevron и иракското министерство на петрола обсъждат промени в действащите договорни условия, като евентуално споразумение ще трябва да бъде одобрено от кабинета в Багдад. Не се уточнява обаче какви точно корекции се разглеждат, но преговорите се водят в контекста на усилията на Ирак да запази стабилността на добива и износа.

От Chevron отказаха да коментират конкретните търговски условия, като говорител на компанията заяви, че тя продължава да оценява инвестиционни възможности в световен мащаб и спазва всички приложими закони и регулации. Иракското министерство на петрола потвърди пред Ройтерс, че разговорите продължават, но подчерта, че окончателно решение все още не е взето.

Лукойл не е отговорил на запитване за коментар.

"Западна Курна 2" е сред стратегическите активи на Ирак - находището осигурява около 0,5% от световните доставки на петрол и близо 10% от националното производство, отбелязва Ройтерс. Временно операциите са поети от държавната Basra Oil Company, която ще управлява находището за срок от 12 месеца, докато бъде решен въпросът със собствеността.