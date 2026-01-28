Американската петролна компания Chevron води преговори с иракските власти за по-благоприятни договорни условия, които биха били задължителни за поемането на контрола върху едно от най-големите нефтени находища в света - "Западна Курна 2". Това съобщава Ройтерс, като се позовава на източници, запознати с разговорите.

Както Money.bg вече писа през декември, Ирак обяви, че води разговори с американски компании за прехвърляне на управлението на находището. Това се случи, след като руската Лукойл изпадна в сериозни затруднения заради санкциите, наложени от САЩ, ЕС и Великобритания. Сред компаниите, заявили интерес тогава, беше посочена и ExxonMobil, а сега в преговорите се включва и Chevron.

Санкциите, свързани с войната в Украйна, значително са ограничили възможностите на Лукойл да продължи дейността си в Ирак, припомня Ройтерс. Това е и причината за национализирането на находището по-рано този месец. Съгласно американските мерки руската компания разполага със срок до 28 февруари, за да се освободи от активите си.

ExxonMobil иска да купи дела на руската "Лукойл" в най-голямото петролно находище на Ирак

Американска компания иска да купи дела на руската "Лукойл" в най-голямото петролно находище на Ирак

Руската компания е принудена да продава задграничните си активи заради санкциите на САЩ

Обсъждат се промени

Източниците посочват, че Chevron и иракското министерство на петрола обсъждат промени в действащите договорни условия, като евентуално споразумение ще трябва да бъде одобрено от кабинета в Багдад. Не се уточнява обаче какви точно корекции се разглеждат, но преговорите се водят в контекста на усилията на Ирак да запази стабилността на добива и износа.

От Chevron отказаха да коментират конкретните търговски условия, като говорител на компанията заяви, че тя продължава да оценява инвестиционни възможности в световен мащаб и спазва всички приложими закони и регулации. Иракското министерство на петрола потвърди пред Ройтерс, че разговорите продължават, но подчерта, че окончателно решение все още не е взето.

Лукойл не е отговорил на запитване за коментар.

"Западна Курна 2" е сред стратегическите активи на Ирак - находището осигурява около 0,5% от световните доставки на петрол и близо 10% от националното производство, отбелязва Ройтерс. Временно операциите са поети от държавната Basra Oil Company, която ще управлява находището за срок от 12 месеца, докато бъде решен въпросът със собствеността.

Превозът на руски петрол е толкова изгоден, че гръцки фирми изпращат най-новите си танкери

Превозът на руски петрол е толкова изгоден, че гръцки фирми изпращат най-новите си танкери

"Сенчестият флот" може да се окаже ненужен при сегашните цени