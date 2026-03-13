Залежи на злато, подобни на тези в Аляска, са открити в Сърбия, съобщават местните медии. Те се намират близо до Прибой и са намерени от австралийската компания, която извършва нов добив ва района. Златото е открито там, където никой досега не е търсил - в подножието на скали, като е стояло там в продължение на хилядолетия, пише eKapija.

Районът Забрница, който е част от проекта Прибой в югозападна Сърбия, не е бил обект на съвременни проучвания на злато досега, но австралийската минна компания Middle Island Resources Limited обяви, че е идентифицирала потенциално значителна зона на златна минерализация.

Анализът на 146 почвени проби и допълнителни скални проби разкри зона на златна аномалия с дължина около 600 метра и ширина до 200 метра, с концентрации до 10 ppb в почвата и до 1,91 грама на тон в скални проби.

Геоложките условия наподобяват големи златни системи, подобни на известното находище "Донлин Крийк" в Аляска, което съдържа многомилионни количества злато и се смята за едно от най-големите в света.

Златото в такива системи идва от дълбоки, горещи разтвори, които са текли през скалите и са отлагали химически златото в скалите в продължение на хилядолетия - почти сякаш златото е било "излято" в скалите, молекулярно разтворено в разтвор от метал и вода.

Изпълнителният директор Питър Спайърс подчерта, че резултатите потвърждават потенциала на неизследвана досега област и определят нова атрактивна цел за сондиране. Планирана е първоначална програма за сондиране от пет сондажа за полевия сезон 2026.

Успоредно с това компанията продължава проучването на мед като част от по-широк проект около Прибой, където през януари вече са регистрирани повишени концентрации на този метал в почвени проби.

Припомняме, че миналата есен Australian Middle Island Resources, чрез поемането на компанията Konstantin Resources, също от Австралия, стана собственик на 14 лиценза за проучване на минерали в Сърбия, върху цели 62 000 хектара, което е повече от това, което има която и да е друга компания в страната.

Разрешителните обхващат три основни проектни области, които са фокусирани предимно върху злато и мед, но също така върху сребро, олово и цинк.

Компанията вече беше започнала сондажи в края на миналата година, където най-добрите участъци показаха зони с около 1 до 3 грама злато на тон руда. През февруари тази година, в района на Тисовик, последният тестов сондаж показа голямо наличие на сребро.