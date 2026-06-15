"Градус" АД обяви придобиването на мащабен птицевъден комплекс край Бургас чрез дъщерното си дружество "Милениум 2000" ЕООД.

Сделката е част от дългосрочната стратегия на групата за разширяване на производствените мощности в сегмента "Пилешко месо" и идва в момент, когато компанията реализира най-мащабната си инвестиционна програма през последните години.

Придобитият актив се намира в землището на с. Черни връх, община Камено, област Бургас и включва 24 поземлени имота с обща площ около 305 декара, както и 143 сгради с обща застроена площ близо 80 хил. кв.м. В комплекса са включени над 60 производствени халета, складови и обслужващи сгради, административна инфраструктура и водостопански съоръжения.

Производствените площи надхвърлят 67 хил. кв.м, а техническият капацитет на комплекса позволява отглеждането на над 1,4 млн. бройлера в един производствен цикъл. При стандартна организация на производството това съответства на потенциален годишен капацитет от над 8 млн. птици.

От компанията посочват, че след поетапното въвеждане на комплекса в експлоатация производственият капацитет на групата в сегмент "Пилешко месо" се очаква да нарасне с над 50% спрямо настоящите нива.

Ръководството разглежда сделката като ключов елемент от дългосрочната стратегия за разширяване на присъствието на групата в сегмента на пилешкото месо, който през следващите години се очаква да има все по-голям принос към общите резултати на компанията.

Придобиването идва паралелно с изграждането на новия Шести център за отглеждане на бройлери в Стара Загора. Според ръководството реализацията на двата проекта представлява най-мащабното разширяване на производствените мощности на групата през последните осем години, създавайки предпоставки за оптимално използване на вече изградената интегрирана структура на компанията - от родителските стада и люпилните до фуражното производство, преработката и логистиката.

През последните години "Градус" реализира последователна инвестиционна програма, насочена към модернизация, разширяване на капацитета и повишаване на оперативната ефективност чрез модернизация на производствените мощности, автоматизация на процесите и повишаване на биосигурността.

Придобиването на комплекса край Бургас е не просто разширяване на производствената база, а част от по-широка стратегия за увеличаване на мащаба, ефективността и конкурентоспособността на групата и може да се разглежда като важна стъпка в следващия етап от развитието на компанията - етап на ускорено разширяване на капацитета, нови инвестиции и устойчив растеж.

Градус е сред водещите европейски производители на разплодни яйца и еднодневни пилета и развива напълно интегриран модел, обхващащ родителски стада, люпилни, фуражно производство, птицеферми, кланици и логистика.