Китайската държавна химическа група Sinochem води преговори за продажбата на 14% от италианския производител на гуми Pirelli. Потенциалният купувач е чешкият милиардер Михал Стрнад, а сделката се оценява на малко над €1 милиард, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Ако продажбата бъде финализирана, делът на Sinochem в Pirelli ще намалее до около 20%. Според информацията, страните вече са обсъдили основните параметри на цената, но преговорите продължават и няма гаранция, че ще приключат успешно. Сделката ще трябва да получи и одобрението на китайските регулатори.

Случващото се идва на фона на продължително напрежение около ролята на китайския акционер в Pirelli. През последните години италианското правителство неколкократно използва т. нар. механизъм golden power, който позволява намеса в управлението на стратегически компании, за да ограничи влиянието на Sinochem върху производителя на гуми.

Източник: CSG

В центъра на спора са и технологиите, които Pirelli развива. Компанията инвестира в системата Cyber Tyre - интелигентни гуми със сензори, които събират и обменят данни с автомобила в реално време. Именно подобни технологии поставиха компанията под по-засилено внимание в САЩ на фона на опасенията около достъпа на китайски инвеститори до чувствителни данни и свързани автомобилни системи.

Потенциалният купувач, 33-годишният Михал Стрнад, контролира Czechoslovak Group (CSG) - една от най-бързо развиващите се отбранителни групи в Европа. Компанията вече има сериозно присъствие в Италия, след като през 2022 г. придоби контролния пакет в производителя на боеприпаси Fiocchi Munizioni, а впоследствие изкупи и останалите акции.

По-рано тази година CSG дебютира на борсата в Амстердам при едно от най-големите първични публични предлагания на европейска отбранителна компания.