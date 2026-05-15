Президентът Доналд Тръмп обяви историческа сделка с Китай за покупката на 200 самолета от американския производител Boeing. Това е първата голяма поръчка на Пекин към компанията от 2017 г. насам.

Вместо еуфория обаче, Уолстрийт реагира с разочарование и разпродажби. Акциите на Boeing се понижиха с близо 5% в четвъртък, тъй като инвеститорите очакваха значително по-мащабни параметри по сделката.

В продължение на месеци анализатори и финансови медии спекулираха, че Китай може да поръча до 500 самолета Boeing, основно от модела 737 MAX, както и широкофюзелажни машини за дълги разстояния. Именно тези очаквания подкрепяха ръста на акциите в последните седмици.

Вместо това Тръмп обяви след срещата си със Си Дзинпин в Пекин договорка за 200 "големи самолета".

"Boeing искаше 150, получи 200", заяви американският президент в интервю за Fox News. По думите му сделката означава "много работни места" за американската икономика.

Макар пазарът да остана разочарован, за Boeing сделката има огромно стратегическо значение. Китай е вторият по големина авиационен пазар в света и един от най-важните двигатели на бъдещото търсене на самолети.

През последните близо 10 години обаче американският производител практически беше изолиран от нови големи поръчки в страната. Причина за това беше комбинация от фактори - търговската война между Вашингтон и Пекин, кризата около 737 MAX и последиците от пандемията.

Последната мащабна китайска покупка на Boeing беше именно по време на посещението на Тръмп в Китай през 2017 година, когато Пекин се съгласи да закупи около 300 самолета.

Оттогава европейският конкурент Airbus успя значително да засили позициите си в Китай, докато Boeing се бореше с производствени проблеми, регулаторен натиск и кризата около безопасността на 737 MAX.

Реакцията на Уолстрийт на практика разкрива високите очаквания към визитата на Тръмп в Китай. Според информация на Bloomberg и Reuters китайските авиокомпании са разглеждали потенциална покупка на около 500 самолета Boeing, за да отговорят на бързо растящото търсене на въздушен транспорт.

Главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг още през април заяви, че евентуални китайски поръчки ще бъдат "100% зависими" от отношенията между САЩ и Китай.

След публикуването на по-добри от очакваните финансови резултати за първото тримесечие той каза пред анализатори, че е "силно уверен", че евентуално споразумение между Тръмп и Си ще включва самолетни сделки.

Въпреки това пазарът очевидно е очаквал много по-голям пробив.

След първоначален ръст по време на сесията акциите на Boeing обърнаха рязко посоката и записаха най-силния си еднодневен спад от месеци. За инвеститорите поръчката от 200 самолета се оказа "голяма", но не достатъчно.

Посещението на Тръмп в Китай е първото му от 2017 г. насам и идва в момент на засилено напрежение между двете най-големи икономики в света.

Сред основните теми в разговорите между Вашингтон и Пекин са търговските ограничения, санкциите, изкуственият интелект, Тайван и ефектите от войната в Иран върху световната икономика.

Въпреки негативната реакция на пазара, сделката е важен сигнал, че Boeing започва да възстановява позициите си в един от най-ключовите пазари за авиационната индустрия.

Компанията постепенно увеличава производството си след тежките сътресения през последните години. Само през април Boeing е доставил 47 търговски самолета и е получил нови поръчки за 136 машини. Неизпълнените поръчки на компанията вече надхвърлят 6800 самолета.

Остава отворен въпросът обаче, дали договорката за 200 самолета е еднократен политически жест или началото на по-мащабно завръщане на американския производител в Китай. Предстои да разберем.