Войната с Иран преобразява глобалната енергийна система по начин, от който тя може и да не се върне назад - това е оценката на директора на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, изказана пред британския вестник The Guardian. Паралелно ОПЕК намали прогнозите си за ръста на търсенето на петрол, а продажбите на електромобили по света бележат рекорди.

Бирол предупреди, че конфликтът е разрушил дългогодишните допускания за надеждността на изкопаемите горива и е необратимо отслабил доверието в глобалните пазари на петрол и газ. Според него настоящото сътресение е по-значимо от предишни кризи - включително тези от 70-те години и периода след пандемията, заради острото свиване на предлагането и ценовата нестабилност, която засяга потребители, бизнеси и правителства по целия свят.

Войната на практика затвори Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалния петролен трафик, и ограничи добива на милиони барела от Близкия изток, изстрелвайки цените на горивата нагоре. Бирол призова правителствата да не отговарят на кризата с разширяване на нови нефтени и газови проекти, тъй като подобни инвестиции едва ли ще укрепят дългосрочната енергийна сигурност или ще намалят разходите за потребителите.

Корекция надолу

В сряда ОПЕК понижи прогнозата си за ръста на глобалното търсене на петрол през 2026 г. до 1,17 милиона барела на ден - спрямо 1,38 милиона барела на ден в предишната си оценка. За 2027 г. организацията очаква по-силно възстановяване от 1,54 милиона барела на ден. МАЕ пък увеличи оценката си за спада в потреблението на петрол тази година - стъпка, която ОПЕК засега не следва изцяло, макар двете организации да са единодушни, че войната ще нанесе трайни щети на търсенето.

Добивът на ОПЕК+ средно е достигнал 33,19 милиона барела на ден през април - с 1,74 милиона барела на ден по-малко спрямо март. Групата беше договорила увеличение на производството от април, но затварянето на Ормузкия проток го прави практически невъзможно. От 1 май Обединените арабски емирства напуснаха организацията.

Бум на електромобилите

На фона на рекордно високи цени на горивата продажбите на електромобили ускоряват ръста си. В Европа те са нараснали с 27% на годишна база през април, като в Италия почти са се удвоили благодарение на държавни стимули. В световен мащаб пазарът е подкрепен и от нарастващия китайски износ - за първи път изпращаните от Китай електромобили надминаха тези с двигатели с вътрешно горене.

В САЩ продажбите на електромобили са намалели въпреки най-високите цени на бензина от години насам, но ситуацията на пазара остава динамична.