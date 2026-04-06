Ако този Великден решите да се насладите на хубавото време и да пътувате до Гърция или Румъния, направете едно нещо преди да пресечете границата - заредете до горе в България. Ще спестите около 50 евроцента на литър. При среден резервоар от 55 литра това са 28-30 евро разлика само от едно зареждане.

Съседи, но не и по цени

Към 6 април 2026 г., по данни на Fuelo.net, средната цена на бензин А95 в България е 1.48 евро за литър. В Румъния е 1.82 евро, а в Гърция достига 2.05 евро. При дизела нещата стоят така: 1.72 евро у нас срещу 2.00 евро в Румъния и 2.10 евро в Гърция. Традиционно най-евтиното гориво - автогазът, в България струва около 0.77 евро на литър, в Румъния е с един цент по-скъп, а в Гърция стига цели 1.37 евро за литър.

Следната графика, която направихме, показва тези числа.

Три съседни балкански страни. Един и същи петрол от световния пазар. Цени, които се разминават с 40-50 цента.

Но защо?

Горивото на колонката се състои от три компонента: цена на суровия петрол, разходи за рафиниране и транспорт, и акциз. Първите два са почти еднакви за всички. Третият обаче не е.

България има едни от най-ниските акцизи на горива в Европейския съюз. За безоловен бензин ставката е €363 на 1000 литра, което е съвсем малко над минималния праг на ЕС от €359. Само Малта поддържа по-ниски нива от нас.

Гърция и Румъния имат значително по-високи акцизи. Южната ни съседка има едни от най-високите в целия Съюз.

Разликата в акциза и ДДС структурата действително води до това, че цените на едро в България са устойчиво по-ниски. Това стимулира т.нар. "горивен туризъм" по границите ни, където шофьори от съседните страни спестяват около €20 на зареждане.

Има и втори фактор, специфично български. След като Лукойл беше изключен от пазара заради санкциите срещу Русия, България намери алтернативни доставки от Казахстан, Ирак и Тунис. Казахстанският петрол от сорт KEBCO, е сходен по характеристики с руския и се оказа сравнително достъпен заместител. Страните без подобни алтернативи или с по-малка преговорна позиция платиха повече.

Какво става у съседите?

Гръцките власти реагираха на кризата с таван на печалбата на търговците от 12 евроцента на литър, с глоба за спекула до 5 милиона евро. Търговците на едро са ограничени до 5 евроцента. Мярката ще важи поне 3 месеца. На два гръцки острова обаче бензиностанциите затвориха и не можеха да работят на загуба при изкуствено занижена цена.

В Румъния правителството на Илие Боложан наложи таван на търговската надценка, базиран на средните нива от 2025 г., за производители, вносители и дистрибутори. На 31 март 2026 г. беше взето решение за намаляване на акциза върху дизеловото гориво, за да се смекчи ценовият шок за транспортния сектор.

Ние всъщност печелим

Ако войната продължи и Ормузкият проток остане затворен, цените неимоверно ще продължат да растат. Единственото, което изглежда сигурно, е че пролетното шофиране ще е по-скъпо от всяка друга година в новата история.

Което ни връща към началото. Ако този Великден шофирате към някоя от съседките ни, заредете у нас. Разликата на литър не е малка. Тя е резултат от десетилетия данъчна политика, геополитически случайности и един затворен проток на няколко хиляди километра оттук...