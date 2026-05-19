Базираната в Лондон инвестиционна компания M&G обяви, че инвестира €70 милиона в концесионера на летище "Васил Левски" - София - SOF Connect, в подкрепа на модернизацията и разширяването на аеропорта.

Финансирането от M&G е част от по-широк 22-годишен проект за частно пласиране на обезпечени ценни книжа на стойност €450 милиона, който подкрепя дългосрочните планове на SOF, включително изграждането на нов пътнически терминал, съобщава Funds Europe.

общият проект за модернизация на столичното летище си осигури стратегическо финансиране в размер на €450 милиона от международните капиталови пазари с 22-годишен падеж. Средствата ще бъдат използвани за изграждането на новия Терминал 3 и за модернизация на съществуващата инфраструктура на аеропорта. Очаква се строителството да започне през есента на тази година.

SOF Connect е изцяло собственост на глобалния инфраструктурен инвеститор Meridiam. Разширението ще позволи на най-голямото летище в България да обслужва блоя на пътниците, който се очаква да се ускорява още след присъединяването на България към Шенген и приемането на еврото.

Летище "Васил Левски" е основен международен център на страната, жизненоважен за бизнеса, търговията и туризма.

Екипът за инфраструктура на M&G е част от отдела за частни пазари на стойност 81 милиарда британски лири. M&G е един от най-големите инвеститори в различни летища с около 1,1 милиарда британски лири портфолио, определено за аеропортите в световен мащаб.

Новата транзакция е финансирана предимно от дългосрочен анюитетен капитал от фонда With Profits на M&G, наред с инвестиции от трети страни. Тя подчертава разширяването на M&G на пазара за намаляване на риска в пенсионния сектор в Обединеното кралство, където се очаква да се регистрират анюитетни транзакции на стойност между 3 и 4 милиарда британски лири годишно.

"Тази инвестиция демонстрира способността ни да подкрепяме такива важни активи с дългосрочно финансиране. Летищата са от решаващо значение за икономическото развитие, свързаността и търговията, а модернизацията на летище София е един от най-добрите примери за това.

Докато продължаваме да изграждаме нашето присъствие на целия континент, ние оставаме фокусирани върху финансирането на критични активи, които осигуряват устойчив растеж и стабилни, дългосрочни резултати за нашите инвеститори", коментира Беата Спърлинг-Тайлър от екипа на M&G.