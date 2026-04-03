Основаната през 1997 година инж. Стела Янушева, мебелна компания Stella 97, днес поектира и произвежда висок клас кухни и мебели от всякакъв тип. Предприятието на фирмата се намира във Велинград, а продукцията им се доставя както в страната, така и в чужбина.

Компанията работи основно за българския пазар и реализира 90% от дейността си у нас, 10% е износ. Най-силният сегмент са кухните по проект, които формират около 65% от работата. Останалите 35% са корпусни мебели. Дружеството има 31 служители, повечето от тях дългогодишни.

Източник: money.bg

Клиентите на фирмата днес са както частни лица, така и водещи дизайнерски магазини, търговски вериги, архитекти и реномирани хотели, ресторанти и барове, споделя за Money.bg собственичката на бизнеса, която по покана на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), ни показва на място шоурума и част от производствените процеси в нейната фабрика.

От няколко години надам Stella 97 разширява дейността си като поема големи проекти за обзавеждане на хотели в България. Стартира износ на продукти в серийно производство за пазарите на Нидерландия, Великобритания, Франция и Германия. Работи и по един доста екзотичен проект - обзавеждане на летище в Танзания.

Това се случва като част от стратегия за разширяване на международните пазари. Компанията поема и изпълнява мащабното обзавеждане на летищен терминал в африканската държава.

Стела Янушева и Лия Василева

Към семейната компания вече активно участва и голямата дъщеря на Стела Янушева - Лия Василева. Тя е интериорен дизайнер и работи в шоурума на фирмата в София.

"Аз съм трето поколение мебелист и през далечната вече 1997-а година предприех най-големия риск в живота си като наех сама едно малко хале във Велинград. После, с помощта на семейството ми и с една машина, започнахме да произвеждаме първите мебели на фирмата. Днес съм изключително щастлива, че дъщеря ми също е част от бизнеса", разказва Стела Янушева.

Производствената база на фирмата разполага с обновен машинен парк с нови италиански и германски машини. През последните две години 70% от използваната електроенергия е осигурена от собствено производство.

В началото на април тази година компанията, ръководена от Стела Василева, е отличена като един от "рицарите на дървото" - лидери в мебелното производство в региона, които продължават традициите на поколения инженери.