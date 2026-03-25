Ново голямо летище, проектирано да обслужва около 30 милиона пътници годишно, ще бъде построено в китайския град Фошан, в Южната провинция Гуандун. То се предвижда да стане авиационен център (хъб) за района на Големия залив, който обхваща провинциите Гуандун, Хонконг и Макао, съобщава китайската информационна агенция Синхуа.

Новото летище е разчетено да обслужва 260 000 полета годишно.

Авиационният хъб ще може да обработва годишно и 500 000 тона товари и пощенски пратки.

Терминалът ще заема площ от около 260 000 квадратни метра. Летището ще разполага с места за престой на 94 самолета.

Общата инвестиция в крупния проект е 41,81 милиарда юана (около 6 милиарда долара).

Делтата на Перлената река (районът на Големия залив) в Южен Китай, е един от най-бързо развиващите се региони в страната с втората по големина икономика н света.

Международният съвет на летищата прогнозира, че до 2035 г. търсенето на въздушни превози в района на Големия залив ще нарасне до 420 милиона пътници годишно. Сега регионът се обслужва главно от международните летища в Гуанджоу, в Шънджън, както и от международното летище в Хонконг.