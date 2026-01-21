Втори опит за продажба на руското летище "Домодедово" (в близост до Москва), ще се проведе на 29 януари 2025 г., този път чрез открит търг под формата на т.нар. холандски аукцион, съобщи Интерфакс. Това е второто най-натоварено като трафик летище в Русия, и е между 20-те най-натоварени в Европа. Първото е "Международния аеропорт "Шереметиево" (МАШ).

Приемът на заявките за участие в търга започва на 22 януари, по информация от банката ПСБ, която е организаторът на продажбата.

"В съответствие със законодателството за приватизация в Русия, началната цена на "холандския аукцион" е равна на пазарната стойност на продавания актив - в случая 132,3 милиарда рубли (около 1,73 млрд. долара) - намалена с до 50% от началната цена. "Стъпката" на понижение е 10% от началната цена.

В случай че няколко участници в търга потвърдят началната цена или цената, достигната при една от стъпките на намаление, ще бъде проведен търг с увеличение на цената със "стъпка" от 5%", обясняват от банката.

Първият търг, който беше насрочен за 20 януари, не се проведе. Вчера беше подадена само една оферта - от индивидуалния предприемач Евгений Богати.Тя не е приета, тъй като заявителят не е предоставил всички необходими документи (или защото представените документи не са били правилно оформени).

Началната цена за несъстоялия се приватизационен търг също беше 132,3 милиарда рубли, с депозит от 26,45 милиарда рубли. На търга също се продаваха 100% от акциите на групата компании, управляващи летището.

"Международия аеропорт "Шереметиево" (МАШ) е готов да наддава за дела на групата компании "Домодедово", ако държавата проведе търга, използвайки формата на "холандски аукцион" (при който цената на актива се понижава спрямо началната цена, докато един от участниците се съгласи да плати съответната сума), обявиха от МАШ, веднага след като търгът за "Домодедово" беше обявен за отменен.