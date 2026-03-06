След спирането на производството на втечнен природен газ (LNG) в завода си в Рас Лафан, Катар сега предлага под наем няколко свои газови танкера. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на търговци и данни за проследяване на движението на търговски кораби.

Отбелязва се, че става въпрос за поне два газови танкера - Al Thumama и Mesaieed.И двата кораба сега са на дългосрочен наем при националната петролна и газова компания Qatar Energy, като към момента се намират край западните брегове на Африка.

Катар е един от трите най-големи износители на втечнен природен газ (LNG) в света. Индустриалният клъстер Рас Лафан се намира в Северната част на страната, на около 80 км от Доха, и там са разположени основните мощности на страната за втечняване, съхранение и доставки на газ.Инфраструктурата на комплекса включва 14 производствени линии за втечняване на газ, с общ капацитет от около 77 милиона тона годишно.

Qatar Energy по-рано обяви спирането на производството на втечнен природен газ и свързани с него продукти след атаки срещу промишлените си съоръжения в Рас Лафан и Месаиед във връзка с военния конфликт в Близкия Изток.

На 3 март корпорацията обяви за временното спиране и на производството на някои химически продукти, включително минерални торове.