Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2025 г., получен като сума от тримесечните данни за показателя, се увеличава в реално изражение с 3.1% спрямо 2024 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от 116,018.3 млрд. евро. На човек от населението се падат 18 060 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 100,934 млрд. евро по текущи цени. Реалният стойностен обем на показателя е с 2.6% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2024 година.

През 2025 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.8%, което е увеличение с 0.1 процентни пункта спрямо 2024 година.

Индустриалният сектор създава 24.4% от добавената стойност на икономиката, което е увеличение с 0.2 процентни пункта спрямо 2024 година.

Секторът на услугите, чийто дял е най-голям, обаче леко се свива през 2025 г., до 72.8%, при 73.1% през 2024 година.

Само през четвъртото тримесечие на 2025 г., брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни нараства с 3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г., както и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладените данни на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г., брутната добавена стойност (БДС) се увеличава с 2.3%, според сезонно изгладените данни на НСИ.

Растежът на БДС за четвъртото тримесечие на годишна база се определя от увеличението при следните икономически дейности:

"Операции с недвижими имоти" - с 6.5%,

"Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6%,

"Строителство" - с 5.3%,

"Финансови и застрахователни дейности" - с 4.6%,

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 3.8%,

"Култура, спорт и развлечения, Други дейности, Дейности на домакинствата като работодатели" - с 2.4%,

"Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, Транспорт, Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.8%.

Спад е регистриран при: "Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване" - с 3.7%.