Министерството на търговията на Сингапур повиши прогнозата си за икономически растеж за 2025 г. на 4%, в сравнение с предишната си прогноза от август от 1,5%-2,5%, съобщи AFP. По-високите очаквания са обусловени от по-високите показатели за третото тримесечие, когато икономическият ръст на годишна база е 4,2%. Министерството на финансите подчерта успехите в секторите на производството, търговията "на едро" и финансовите услуги.

По-конкретно, секторът на електрониката нарасна с 6,1% през третото тримесечие на годишна база, основно заради рязкото увеличение на търсенето на полупроводници, сървъри и компоненти за изкуствен интелект (ИИ). А растежът в сектора на търговията "на едро" се дължи предимно на високите продажби на машини, което е свързано и със силното търсене в световен мащаб на електроника с изкуствен интелект. Същевременно производството на биомедицински продукти, включително фармацевтични продукти, скочи с 8,9%.

"По-нататъшното деескалиране на търговското напрежение през последните месеци", след удължаването на търговското "примирие" между САЩ и Китай до ноември 2026 г. също допринесе за растежа. В същото време налагането на мита от президента на САЩ Доналд Тръмп върху полупроводници и фармацевтични продукти "напредва по-бавно от очакваното", се казва в съобщението на финансовото министерство.

За 2026 г. министерството засега дава по-скромна прогноза - забавяне на ръста на БВП до 1-3%, което ще стане поради очаквано отслабване на световната икономика, тъй като влиянието на митническата политика на САЩ ще даде ефектите си.