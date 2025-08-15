Иновативният център на Hyundai Motor Group е първият завод за производство на електрически превозни средства в Сингапур. Автоматизацията е водеща тук, а четириногото куче робот Спот на Boston Dynamics отговаря за проверката на работата на човешките инженери, разказва CNN Business.

Робо кучетата откриват натрапници, инспектират опасни зони и насочват незрящи хора. Най-хубавото в тази история е, че машините (засега) не са довели до недостиг на работа в Сингапур, въпреки че поемат задачите в подземни зони за поддръжка, строителни обекти и дори в социалните услуги, пише The Straits Times.

Източник: iStock

По време на пандемията от Covid-19 едно куче робот на име Спот беше разположено като посланик на безопасното дистанциране в парка Бишан-Анг Мо Кио. Съвсем наскоро друго куче робот придружи политик на разходка като част от предизборната му кампания.

Тенденцията тук отразява популярността на машините и специално на кучетата роботи в световен мащаб, като все повече такива механични изделия влизат в ролята на полицейски кучета, обичайна гледка са във военни зони и дори в ядрени централи.

Роботизираните кучета или четириногите роботи станаха популярни благодарение на Boston Dynamics - фирма за роботика, отделена от Масачузетския технологичен институт, която стартира проекта "Спот" през 2016 година.

Оттогава много производители - включително няколко от Китай - са разработили свои собствени версии на Спот, които често се използват в условия, считани за опасни за хората. Такъв е и пресният пример, идващ от Сингапур.