Нова модерна фабрика изгражда българският производител на хотелска козметика и консумативи "Ларен МН" (Laren) в мъглижкото село Юлиево, съобщават от Община Стара Загора.

Инвестицията е в размер на 2,5 милиона лева, а производството се очаква да започне през следващата година.

Laren е семейна компания, която е основана през 2017 г. от Кремена Карауланова. Производството в Юлиево започва в малко помещение през 2022 г., а през миналата година започна строителството на новата фабрика.

Приходите за 2023 г. са 2,6 млн. лева.

Портфолиото наброява около 500 продукта - козметиката, консумативи и текстил, разказа по-рано през тази година пред БНР Карауланова.

Сред по-интересните предложения са първата мицеларна вода за хотели на основата на розова вода и млечна киселина и серия с екстракт от черен хайвер.

Компанията работи с хотели у нас, в Румъния, Гърция, Унгария, Македония, Сърбия и Молдова и навлиза на пазарите в Италия и Саудитска Арабия. Именно възможността за експанзия е в основата на проекта за нова фабрика.