Цената на фючърсите върху паладий се повиши с повече от 3% само вчера, надхвърляйки 1900 долара за тройунция за първи път от края на 2022 г., показват данните на Чикагската стокова борса (CME).

Вчера при затваряне на борсата, цената на мартенските фючърси на паладий се е повишила с 3,62% до 1852 долара за тройунция. А малко по-късно цената се повиши още, над 1900 долара - за първи път от 15 декември 2022 г., пише Прайм.

Цените на паладия се повишават постоянно за шеста поредна търговска сесия. От началото на декември металът е поскъпнал с внушителните 22%. А от началото на годината цената на благородния метал се е удвоила.

Ще припомним, че през юли цената на фючърсите на паладиясъщо стремително растеше, надхвърляйки 1200 долара за тройунция. Тотава само за ден имаше поскъпване на фючърсите с 5% на Чикагската стокова борса.

Паладият е благороден метал от групата на платината. Той се използва основно в автомобилната индустрия. Също така има известно приложение в медицината и бижутерията.