Родият е най-скъпият благороден метал на планетата, като в определени моменти е достигал цена от 28 000 долара за унция - повече от 15 пъти над стойността на златото в същия момент. Този сребристо-бял метал от групата на платината остава непознат за повечето инвеститори, въпреки ключовата роля, която играе в ежедневието ни.

Цената на родия се формира от комбинацията на две основни фактора: истинска рядкост и огромно промишлено търсене.

Концентрацията му в земната кора е само 0,000037 части на милион - това означава, че статистически ще трябва да се претърсят 5 милиарда грама земна кора, за да открие един-единствен грам родий. За сравнение, платината се среща 25 пъти по-често от родия.

Малко повече разказваме за родия в този материал тук:

Именно заради това родият никога не се добива като основен продукт. Вместо това се получава като страничен продукт при добива на платина, паладий и никел. Над 85% от световните запаси идват от Южна Африка, докато Русия е вторият по значение производител.

Нееластичността на доставките прави пазара изключително нестабилен. Когато мините за други благородни метали спират работа, цената на родия може да се покачи драстично. Геополитическите фактори в Южна Африка и Русия допълнително усложняват ситуацията.

Автомобилната индустрия: Основният потребител

Около 80-90% от световното търсене на родий идва от автомобилната промишленост, където металът играе критична роля в катализаторите. Родият е изключително ефективен при филтрирането на азотни оксиди (NOx) от изгорелите газове, превръщайки ги в безвредни съединения.

Революционното приложение започва през 1976 година, когато Volvo представя съвременния катализатор. Дотогава са се влагали само платина и паладий, но инженерите установиха, че родият е по-ефективна алтернатива за контрол на емисиите.

С въвеждането на по-строги екологични стандарти по света и ангажиментите на страните към Парижкото споразумение, търсенето на родий продължава да расте. Всеки автомобил с двигател с вътрешно горене изисква катализатор, което прави родия незаменим за индустрията.

От друга страна, използване на редки метали е и причината катализаторите да са толкова скъпи и даже да са обект на кражби.

Други ключови приложения

В ядрената енергетика родият се използва за детекция на неутронни потоци в реактори - критична функция за осигуряване на безопасността. Въпреки че само малка част от световният добив отива за този тип приложения, нарастващото значение на АЕЦ поддържа високото търсене.

Химическата промишленост използва родия като катализатор за производство на азотна и оцетна киселина. Металът е особено ценен поради способността си да издържа изключително високи температури - качество, което го прави подходящ за прецизни измервания в научни изследвания.

В бижутерията родият служи като защитно покритие, което подобрява блясъка и издръжливостта на изделията. Устойчивостта му на окисление предпазва среброто от потъмняване, а твърдостта му прави накита по-устойчив на надрасквания.

Факторите, които движат цената

Основният двигател на високите цени е дисбалансът между търсене и предлагане. Според британската компания Johnson Matthey, дефицитът на пазара на родий се е удвоил в последните години, тъй като първичните доставки са се свили.

Автомобилната индустрия създава постоянно търсене, особено в условията на засилени екологични регулации в Европа, САЩ, Индия, Китай и Япония. Паралелно, производството остава ограничено от геоложките реалности и геополитическите рискове в ключовите производствени региони.

Волатилността се засилва от факта, че родият се търгува на значително по-малък пазар в сравнение със златото или петрола. Дори малки промени в търсенето или предлагането могат да доведат до резки ценови движения.

За разлика от златото, стойността на родия се определя главно от промишленото приложение, което го прави едновременно по-полезен и по-непредсказуем като инвестиционен актив.