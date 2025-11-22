Цената на платината през третото тримесечие на 2025 г. се е увеличила с 44% на годишна база и с 29% в сравнение с второто тримесечие, поставяйки рекорд за възходяща динамика на цените сред благородните метали през този период.

При това, от началото на годината цената на платината е нараснала с повече от 80%, надвишавайки ръста на цените на златото за същия период, според обзора на одиторската и консултантска фирма Kept (с който разполага ТАСС).

"До средата на юли тази година цената на платината вече се беше приближила до 1500 долара за тройунция. Стимул за този растеж са редица фактори, като: дълготраен структурен дефицит на метала на световните пазари, особено заради намаленото производството в ЮАР; нарастващо търсене от китайския бижутериен сектор и спекулативна търговия, която доведе до изместване на запасите от платина от Лондон и Цюрих, към складове в Китай и Съединените щати", се посочва в обзора на Kept.

Междувременно, в края на юли и началото на август - след налагането на поредните вносни мита от САЩ - цените на платината се понижиха, но след това бързо започнаха да възстановяват нивото си, вкл. и поради нарастващия инвестиционен интерес.

Източник: iStock

Цени на паладия

Паладият, който е от групата на платината, също осезаемо поскъпва тази година, макар и не колкото платината. Цената на паладия през третото тримесечие на 2025 г. се е увеличила с 19% в сравнение с второто тримесечие и с 21% - на годишна база.

Като се има предвид тясната връзка между двата метала от платинената група (платина и паладий), силното покачване на цената на платината "дърпа нагоре" и цената на паладия, отбелязат от Kept.

"Цените на паладия вървят нагоре и поради опасения за международните доставки, предизвикани от новината, че компанията Impala Platinum ще затвори канадския си рудник Lac des Iles (3% от световното производство) до средата на 2026 г. заради трайно ниските досега цени на паладия, както и че САЩ обмислят налагането на мита на паладия от Русия", се казва още в обзора.

Анализаторите отбелязват, че до рязкото покачване на цената на метала са довели основно очакваният недостиг на паладий на пазара и нарастващият инвестиционен интерес към него.

Така, към края на септември, цената на паладия на международните пазари надхвърли 1200 долара за тройунция, а през октомври цената му надхвърли 1500 долара за тройунция. От началото на годината досега цената на паладия се е повишила с почти 60%, като преди седмица тя се намираше на ниво около 1400 долара за тройунция.