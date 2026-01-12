През изминалата година цените на жилищата са се повишили в целия Европейски съюз, като в България ценовият ръст е сред най-силните, а в Кипър се наблюдава незначително увеличение. Това показват новите данни на Евростат за третото тримесечие на 2025 г., цитирани от StockWatch.

По-конкретно, цените на жилищата в ЕС са се повишили средно с 5,5%, докато наемите са се увеличили с 3,1% в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. В сравнение с второто тримесечие на 2025 г. цените на имотите са се увеличили с 1,6%, а на наемите - с 0,9%.

В Кипър цените на жилищата са отбелязали незначително увеличение от 0,1% в сравнение с последното тримесечие на 2024 г., като са намалели с 0,3% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. При сравнение на третото тримесечие на 2025 г. със съответното тримесечие на 2015 г., цените на жилищата са се увеличили с 46,86%.

Ценови ръст в ЕС и България през последните 10 години

Според националните данни, публикувани от Евростат, цените на имотите са нараснали повече от наемите в 25 държави членки на ЕС, когато се сравнява третото тримесечие на 2025 г. със същия период на 2015 г.

През този период цените на жилищата са се увеличили повече от три пъти в Унгария (+275%) и повече от два пъти в 11 държави, като най-голямото увеличение е регистрирано в Португалия (+169%), Литва (+162%) и България (+156%).

Финландия е единствената държава, където цените на жилищата са намалели през същия период (-2%). Що се отнася до наемите, те са се увеличили във всички 27 държави членки на ЕС през същия период, като най-голямото покачване е регистрирано в Унгария (+107%), следвана от Литва (+85%), Словения (+76%), Полша (+75%) и Ирландия (+74%).

В същото време наемите в целия ЕС са се увеличили с 3,1% през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. и с 0,9% в сравнение с второто тримесечие на 2025-а.

Както Money.bg вече писа, жилищата в София са поскъпнали тройно за 10 години, показа миналата година нов анализ на агенцията за недвижими имоти "Имотека". Данните са на база реално сключени сделки и отбелязват значителен трансфер на интереса - от старите към новите квартали на града, както и ръст в средната квадратура на закупуваните имоти.

През 2015 г. един квадратен метър в София се е търгувал средно за 715 евро. Към началото на 2025 г. стойността вече надхвърля 2100 евро - увеличение от 200%. В други големи градове - като Варна и Пловдив - ръстовете също са осезаеми, съответно с 120% и 150% за последното десетилетие.

Имотният пазар в България през 2026-а ще отчете един по-умерен ръст на цените, свързан с инфлационните процеси. Същевременно ще се наблюдава и спад на сделките спрямо 2025-а. Това прогнозира за Money.bg Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция "Примо Плюс".