Все по-голям брой български граждани купуват недвижими имоти в Кипър - както с цел инвестиция, така и за лично ползване или за ваканционно жилище. Това заявиха в студиото на Money.bg норвежката Ан-Вероника Стефансен и българката Надя Антонсон, които са основателки на компанията Cyperium.

Повод за тяхното посещение в София е ексклузивно събитие, което ще се проведе на 16 октомври в Hilton и на което двете съдружнички ще разкрият на потенциални бъдещи купувачи привлекателността на кипърския пазар на имоти. Специалне гост ще бъде и посланикът на Кипър в България - Н. Пр. Хараламбос Кафкаридес.

Преди това, бизнес дамите споделиха с читателите и зрителите на Money.bg, че най-голям интерес за покупка на имот в момента има в Пафос, Ларнака и в Лимасол. В момента между 5 до 10 процента от клиентите им са българи, като има тенденция на растеж.

"За първи път посетих Кипър през 2016 година и беше любов от пръв поглед. Уникален е островът. Бях много впечатлена от лайфстайла в Кипър, местните хора също са много приятни. През 2019-а се върнах отново. Тогава направих и първата инвестиция в недвижимо имущество там и така започна моята история", разказва Надя Антонсон.

Източник: iStock

"Запознахме се с преди 11 години в Швеция, бяхме в един бизнес клас. Аз съм от Норвегия и съм свикнала със студено време, но ми беше втръснал вече животът в големия град. Исках нещо различно и така открих Кипър и бях много вдъхновена. Винаги съм се занимавала с продажби, това е мое призвание. В един момент решихме да основем Cyperium и започнахме да продаваме недвижими имоти в Кипър. Това е консултантска компания, която помага и на хора, които искат да се преместят и да инвестират в Кипър", допълва Ан-Вероника Стефансн.

Колко струват имотите в Южен Кипър?

В момента най-търсените имоти в Кипър са на цени между 300 и 500 000 евро. Най-предпочитани за лично ползване от българите са къщите. Апартаментите се купуват предимно с цел инвестиция - за препродажба или за дългосрочно отдаване под наем. Тоест, семействата търсят вили, инвеститорите жилища. Такива има и за под 200 000 евро.

"В момента масово клиентите ни купуват къщи на средни цени от 400-500 000 евро. За тази цена те получават голяма напълно обзаведена луксозна къща с басейн, подово отопление, модерна система за отопление и високо качество. Много се купуват и апартаменти с две или три стаи в затворени комплекси. Тоест, интерес има както към среден, така и към висок клас имоти", подчертава Стефансен.

Източник: iStock

Бизнес дамите казват, че Кипър привлича освен с хубавото си време с 300 слънчеви дни в годината, така и с безопасната среда, добрата образователна система и интернационалната си общност. На острова живеят много хора от Германия, Великобритания, скандинавските страни и САЩ, както и все повече българи.

"Имаме два основни типа инвеститори от България. Това са млади двойки или семейства, които си купуват втори дом, ваканционно жилище. Има и такива, които искат да се преместят за постоянно в Кипър, да живеят и да работят дистанционно от там. И втората група са чисто инвеститори, които търсят високата доходност, предимно чрез дългосрочно отдаване под наем", споделя Надя Антонсон.

Кипър влиза в Шенген през 2026-а година

Според двете бизнес съдружнички, присъединяването на Кипър към шенгенското пространство догодина ще доведе до още по-голям брой на европейците, които искат да си закупят имот там. Прогнозата е и за покачване на цените на жилищата. Добрата данъчна политика на острова, почти нулевата инфлация и политиката за "златна виза" за граждани на страни извън ЕС, също привличат чужденците.

"В момента за постоянно жителство се инвестират 300 000 евро плюс ДДС. След влизането в Шенген през 2026-а година със сигурност очакваме ръст на инвеститорите. В момента масово клиентите ни купуват къщи на средни цени от 400-500 000 евро. За тази цена те получават луксозна вила с подово отопление, модерна система за отопление и високо качество", казва Ан-Вероника Стефансен.

Според бизнес дамите Кипър превъзхожда Дубай, където също напоследък има засилен интерес за покупка на имоти от страна на български граждани, най-вече с това, че е част от ЕС и еврозоната, както и със своята бърза, лесна и евтина достъпност по въздух.

Цялото интервю гледайте във видеото!