Ръст на покупките на недвижими имоти в турския град Одрин от страна на български граждани, отчитат брокери. Най-масовите жилища, които се купуват в момента, струват средно по 120 000 евро и се придобиват с цел инвестиция - за отдаване под наем, за краткосрочно наемане през Airbnb, както и с очакванията на купувачите, че цените през следващите години ще растат, коментираха за Money.bg от ERA Real Estate.

"Най-много купувачи има от градовете Пловдив, Хасково, Ямбол и Бургас. Освен с инвестиционна цел, някои купувачи купуват и жилища за себе си. Това са предимно български турци, които често посещават Одрин, който е популярна шопинг дестинация."

Покупката на собствено жилище в Турция е достъпна за много български граждани, коментират от специализирания за продажба на имоти, включително извън граница, сайт Domaza.bg.

Източник: iStock Images

"Турският жилищен пазар винаги се е отличавал с по-реални и по-достъпни цени на имотите, в сравнение с пазарите на редица съседни страни. Турският пазар е водещ и по отношение на броя и разнообразието на оферти за продажба на имоти. През последните няколко години във великолепните турски курорти активно се строят и много нови жилища."

Освен да закупуват готови жилища в Турция, чуждестранните граждани имат право да придобиват съсобственост в новостроящи се жилищни сгради, както и да инвестират в парцели, отредени за свободно застрояване. По този начин ваканционно жилище в популярните за туристите градове в страната бързо възвръща направената инвестиция.

Брокерите съветват бъдещите купувачи на имоти извън граница обезателно и винаги да използват услугите на реномиран агент за недвижими имоти, който е специализиран в подпомагането на международни купувачи, както и помощ от адвокат.