Пазарът на първокласни жилища в Букурещ претърпява огромен скок на цените, достигайки рекордни нива, особено в смятаните за по-престижни райони. Тази тенденция е резултат от комбинация от фактори, влияещи както върху предлагането, така и върху търсенето в този нишов сегмент, според анализ на Cushman & Wakefield Echinox, цитиран от румънските медии.

През последните 2-3 години цените на премиум имотите, доставени след 2018 г., са се удвоили, като сега са средно между 6 000 и 8 000 евро на кв.м в топ местоположения, като някои имоти имат значително по-високи показатели за търсене.

Има и конкретни случаи, при които инвестиции от милиони евро са направени единствено в довършителни работи и удобства, което прави почти невъзможно да се изчисли стандартна цена на кв.м за такива уникални жилища.

Имотите, доставени през последните 8 години, вариращи от апартаменти до вили, които са били подложени на сложни реставрационни и обновителни работи и които включват спецификации като системи за интелигентен дом, автоматизирани рампи за паркиране, зони за отдих, плувни басейни и системи за сигурност, всички допринесоха за повишаване на стойността в този пазарен сегмент.

"Един от основните двигатели на този ръст на цените е свързан с ограниченото предлагане. През последните 5 или 6 години нито едно ново строителство не е получило необходимите разрешителни, необходими за започване на строителство в тези първокласни места, а свободни парцели на практика не съществуват.

Сегашното законодателство налага строги ограничения върху разрушаването и преобразуване на по-стари сгради в тези защитени зони, като по този начин съществуващите имоти стават все по-изключителни и трудни за възпроизвеждане", казва Ралука Плавита, ръководител на жилищна агенция в Cushman & Wakefield Echinox, цитирана от Romania Insider.

Купувачите на първокласни имоти обикновено не бързат да сключват сделки, тъй като те обикновено вече притежават други резиденции, в Румъния или в чужбина, докато търсят жилища, които отговарят на специфични изисквания - местоположение, по-големи площи, щедри градини и удобства.

Има и частни инвеститори в търсене на редки възможности или имоти с потенциал за отдаване под наем за посолства или мултинационални компании, но те представляват само малка част от общия брой купувачи. В резултат на това процесът на транзакция може да продължи от 6 до 12 месеца.