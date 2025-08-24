Преди две години Брашов изненада румънския имотен пазар, като цените на жилищата се покачиха значително. През изминалата година обаче друг град изпревари столицата по най-висок ръст на цените на имотите в страната, а именно - все по-популярната Крайова.

Какви са цените?

Според данни на Imobiliare.ro цената на квадратен метър преди 6 години е била малко над 1000 евро, пише Panorama. За сравнение, през 2024 г. стойността му достига 1730 евро, а тази година се очаква да премине границата от 2000. Така увеличението в периода 2019-2024 г. е почти 60%.

С тези цени на имотите градът надмина курорта Констанца, Тимишоара и Яш.

Въпреки че Брашов и Букурещ запазват преднината си, Крайова отбелязва най-висок темп на растеж през последната година - 24%. В столицата този процент е 20, а в Клуж-Напока и Брашов - около 13.

Така тристаен апартамент в нова сграда на центъра на града започва от 186 000 евро с ДДС и стига до 311 000 евро, в зависимост от площта. Собственик на апартамент с три стаи от 1989 година, отново на центъра, очаква да получи 188 хиляди евро от продажбата му, след като го ремонтира. Четиристайно жилище от същата година пък се продава за 278 хиляди евро.

Така цените на някои имоти в Крайова надминават дори тези от по-крайните квартали в столицата.

Според Ана-Мария Кручеру - управител на агенцията за недвижими имоти Blitz в Крайова, цените в центъра на града изпреварват тези в Тимишоара и Сибиу. Причината за това е ограниченото строителство в този регион, както и близостта му до Университета по медицина и фармация.

Наемите не останаха незасегнати от покачването на цените на жилищата. Така разликата в стойностите от 2020 г. и тези от 2024г. е между 40 и 60 процента.

Източник: Catinvest

Какво се промени?

Според проучване на правителството през 2020 година Крайова е чак на десето място в класацията за най-привлекателни градове за живеене в страната. Оттогава обаче градът се е променил значително.

Едно от най-важните фактори за икономиката на Крайова е заводът на автомобилния гигант Ford и партньорството му с турското подразделение от 2022 година насам. Освен че осигури работни места на жителите и привлече специалисти с по-висока заплата, той показа потенциала на града на други големи компании, които последваха примера му.

Източник: Ford

Покачването на възможностите на местното население се забелязва в търговските обекти. Освен Electroputere - фабриката, която се превърна в търговски център и местна забележителност, преди две години беше открит нов мол за 136 милиона евро.

Освен като производствен център, Крайова е благоприятствана от наличието на медицински университет. Така всяка година привлича нови жители, някои от които за постоянно, в лицето на студентите.

Източник: iStock

"В същото време, инфраструктурните и модернизационни проекти на града, като например летището, позиционирането към уикенд туризъм за семейства с вече известните коледни и великденски базари, всички те допринесоха за възприятието за развиващ се и свързан град. Крайова премина от пазар на недвижими имоти, доминиран от стар жилищен фонд, към постоянна вълна от модерни жилищни проекти", обясни пред Panorama Даниел Крайник - специалист от Imobiliare.ro.

През последните години румънският град се превърна в желана зимна туристическа дестинация. Причината а това е коледният базар, който беше класиран на второ място в Европа миналата зима. Данните на румънския Национален статистически институт показват трикратно увеличение на броя на туристите през ноември, когато се открива панаирът, и четирикратно през декември.

Източник: iStock

Ръст на посетителите се наблюдава и по време на Международния фестивал на Шекспир и фестивала Intensity.

Бъдещи планове

Според Ана-Мария Кручеру през последните години в града са се появили предприемачи, които строят сгради с над 100, а в някои случаи дори 200 апартамента.

Един от тях е NEPI Rockcastle, който построи и новия търговски център. "Разполагаме със свободен терен до мола, а комбинацията от жилищни и търговски площи е привлекателна за клиентите. Всичко е наблизо и има отлична транспортна връзка", съобщи пред румънската медия Рюдигер Дани - главен изпълнителен директор.

Благодарение на увеличеният туристически поток, Pan Group инвестира 25 милиона евро, за да отвори първият хотел от веригата Hilton в града. Подобни планове са обявили Marriott и Accor, както и местният собственик на марката PVC дограма QFort.