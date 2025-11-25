Според доклад на SAVOIR I Unique Estates средната годишна капиталова печалба от имоти в Дубай расте до 16,5% през 2024 г., а наемната доходност е в диапазона 6.9%-10%, в зависимост от района. Тези резултати са по-високи от почти всички на първокласните световни градове, коментират експерти.

Дубай отчита устойчив ръст на населението, силен икономически подем извън петролния сектор и рекордна ликвидност на пазара. Страната привлича инвеститори с нулевите си данъци върху имотите, както и върху тяхната покупка и продажба. Печалбите от отдаването им под наем също не се облагат.

Друга политика, насърчаваща инвестициите, е възможността за кандидатстване за златна виза с валидност 10 години, както и допълнителни привилегии в емирството при вложение над 500 хиляди евро.

В момента Дубай развива едни от най-мащабните инфраструктурни проекти в света - Al Maktoum International Airport - бъдещият най-голям летищен хъб; метролинията Blue Line, която отваря нови високопотенциални квартали и трансформацията на Expo City в интелигентен град и икономически център. Въз основа на тези фактори, експертите дават прогноза за стабилен ръст от 15-25% в цените на имотите и позиционират Дубай като един от най-сигурните пазари за дългосрочно капиталово вложение, пише още в доклада на SAVOIR | Unique Estates.

В началото на годината българската агенция за луксозни имоти Unique Estates, част от Realto Group, прибоби дялове в SAVOIR Prive Properties, с което се създаде общата марка в Дубай.