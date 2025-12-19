От гледна точка на потребителя, добре работещите телекомуникации се приемат за даденост и през повечето време никой не се замисля за тях, докато използва многобройните им приложения. Всъщност обаче няма нищо магическо, но и няма нищо лесно.

Бързата 5G връзка на вашето устройство става възможна чрез хиляди километри оптични кабели, които свързват радио оборудване и системите зад тях на трудно достъпни локации - и зад всичко това стои трудът на експерти от най-различни области.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Милиони потребители, устройства и бизнеси в България се свързват със света с помощта на мрежите и системите на CETIN България.

Компанията в момента реализира два от най-мащабните си проекти, които излизат от рамките на страната и помагат да се преодолеят икономическите дисбаланси вътре в нея.

"Интернет е основна инфраструктура - също като електричеството", подчерта в студиото на Money.bg Богдан Богданов, директор "Финансирани инфраструктурни проекти" в CETIN България.

5G Balkans

Проектът "5G Balkans" е сред ключовите инициативи на инфраструктурния телеком оператор. Той ще осигури непрекъсната връзка с мрежи от пето поколение между България и Сърбия, интегрира граничните региони към европейските стандарти и създаде условия за инвестиции и икономическо развитие.

Източник: CETIN България

Във 5G Balkans са ангажирани още Yettel България, сръбските Yettel и CETIN, както и Техническият университет в София. Заедно те трябва да създадат така наречения 5G коридор, 50% от чието финансиране идва от програмата Connected Europe Facility (CEF2).

"Проектът напредва добре и от българска, и от сръбска страна. От наша страна CETIN изгради свързаността, модернизира оптиката си от София до Божурище, като също така стартира и изграждането на трасето от Божурище до Калотина, където е и връзката с сръбската инфраструктура", обясни Богданов.

Непрекъснатата свързаност със сигурност ще подобри потребителското изживяване за пътуващите, но най-важното ѝ приложение има значителен икономически потенциал: "Говорим за поставяне на основата за автономна и свързана мобилност по трансграничните европейски коридори, предполагащо качество на 5G мрежите, което не търпи закъснение. Говорим за свърхнадежност и ниска латентност, също и за приложенията, които са свързани с безопасност, с телеуправление, маневриране и шофиране, а те изискват реакция в реално време. Говорим за времена под 1 милисекунда, което е критично за безопасността".

За момента този тип автономна мобилност е на тестов етап от пилотни проекти, но Богданов е категоричен, че ще видим нейното внедряване в рамките на следващите 10 години - и чрез 5G Balkans ще бъде обезпечено едно от ключовите трасета за трансграничния автомобилен транспорт.

Очакването е проектът да бъде завършен в рамките на следващата година.

Гигабитова мрежа за всички

Паралелно с 5G Balkans, CETIN България работи по още един не по-малко амбициозен проект - изграждането на мрежи с голям капацитет до базовите станции в слабонаселени и отдалечени райони, финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Националният план на проекта предвижда свързването на поне 700 базови станции в такива райони, както и разгръщане на оптичната свързаност до 140 общински центъра. CETIN изпълнява проекта в два региона - Южен централен и Югозападен. Това са 2500 км оптична свързаност, половината от която ще е новоизградена, а останалата част е за рехабилитация и ъпгрейд", посочи Богдан Богданов.

Допълнително операторите ще надградят със свои средства базовите станции в цялата страна до 5G. Целта е 350 000 души да получат достъп до услуги, основани на мрежи с много голям капацитет.

Как този проект помага на регионите? "От една страна, дава достъп до изцяло ново портфолио от услуги, което води до подобряване на административно обслужване, подпомага бизнеса и образованието. От друга страна, това дава възможност за дистанционна работа - помага и за сближаване на тези райони, за намаляването на така наречените териториални дисбаланси и преодоляване на цифровите различия", отговаря директорът "Финансирани инфраструктурни проекти".

Тъй като проектът е по ПВУ, сроковете отново са амбициозни, но очакването е догодина даже най-отдалечените населени места да имат модерна свързаност.

Регионален телеком фактор

"Инвестирането в такива трансгранични коридори и големи инфраструктурни проекти, утвърждава ролята ни като водещ регионален играч на пазара, както и показва способността ни да участваме в процесите по модернизация на тази инфраструктура и поставянето на основите на бъдещата телеком инфраструктура и услуги", категоричен беше Богдан Богданов.

Целия разговор гледайте във видеото!