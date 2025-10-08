Неизменна част от човешката природа е когато нещо работи добре, да не ти прави впечатление. Такъв е случаят и с мобилните мрежи - работят ли добре, значи са незабележими за обикновения потребител.

Някога те бяха едно малко технологично чудо за всички нас и нуждата от заставане до прозорец (или на по-високо място) само подчертаваха колко крехка е магията на безжичното "Ало". Днес приемаме за даденост 5G връзките и стотиците мегабити в секунда в джоба си - те са просто фон за всичко останало, което правим. Да си свързан днес е като да имаш ток и вода.

А всъщност никак не е лесно тривиалното в нашите очи да се случва 24/7/365. Знаят го най-добре в CETIN - една от водещите компании у нас в сферата на телекомуникационната инфраструктура. В нейните редици вече влизат и хора от Gen Z - поколението, което не помни света без смартфон.

Горното изречение не е съвсем вярно. Димитър Стоилов помни "тухличките" и даже е използвал телефон с шайба. Защо обаче е избрал кариера в телекомуникациите, а не някоя по-"шарена" и "модна" сфера?

"Наистина, приемаме мобилната свързаност за основна услуга, без която не може. Точно защото е нещо, което всички използват и се приема за базово и всъщност не е съвсем лесно да се реализира. Стана ми интересно и затова реших да запиша "Телекомуникации" в Техническия университет и оттам тръгна всичко", отговаря младият инженер "Управление на услуги" в CETIN.

Пътят

С бъдещата си компания Димитър се среща по време на презентация в ТУ, когато е в трети курс. "В края ѝ обявиха свободни позиции. Тогава търсех работа, кандидатствах и през март 2023 г. започнах работа в CETIN. Това за мен беше и първа работа", разказва той.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Първа работа и то каква - стажантска позиция в мрежовия оперативен център (NOC). Това е сърцето на всеки телеком. В него денонощно инженери следят състоянието на мрежата и при проблем действат заедно с други отдели за разрешаването му.

"Определено имаше разлика между теорията и практиката. В университета всичко се разглежда поотделно и е много добре разбито. В момента, в който влезеш на практика и видиш реалната мобилна мрежа, рязко се усложнява всичко", признава Димитър. Въпреки това е категоричен - теоретичните познания са му помогнали да се ориентира по-бързо.

Като предизвикателство с днешна дата отчита адаптацията към мащаба на компанията: "В университета има проекти, в които сте по трима-четирима, но в момента, в който имаш една организация с много хора и много отдели с комуникация между различните звена, има процедури, които трябва да се следват, за да може всичко да върви гладко".

Очевидно резултатът е добър, защото Димитър първо получава постоянна позиция в NOC, а след това става инженер "Управление на услуги". Сега заедно с колегите си отговаря за услугите с добавена стойност на Yettel като SMS, MMS, Funcall, дигиталните услуги като HBO Max и Storytell, но и за много вътрешни системи.

Действително, днес по-малко хора пишат традиционните текстови съобщения и те може би даже изглеждат демоде, но именно от функционирането на услугата зависят много други - защото днес SMS-ите се пишат от машини за машини за целите на банки, социални мрежи и много други системи.

"Когато се случи така, че не ти работи SMS услугата, можеш да се окажеш в много неприятна ситуация - например, да не можеш да си влезеш в електронната поща. Както е услуга, за която рядко се сещаш, се оказва, че тя ти стопира и другите дейности в ежедневието", обяснява младият инженер.

Средата

Заедно с Димитър стаж са започнали още трима младежи и от тях само един вече не е в CETIN. "Аз имам колеги, които са тръгнали от ниво call center и са минали абсолютно всички етапи на развитие до позицията, на която са в момента", допълва той.

Работата е отговорна. Дежурствата са свързани с това в 3:00 часа през нощта да се отстраняват проблеми или да стане сериозна авария 5 минути преди застъпването на другата смяна. Димитър признава, че work-life balance му е "малко непонятен термин", но е категоричен - човек не трябва да си носи работата вкъщи.

"За момента смятам, че относително добре се справям от гледна точка на това когато съм на работа, да съм на работа и когато се забавлявам, да се забавлявам както трябва. Не трябва едното да пречи на другото. Това е една от причините да остана в CETIN след стажа - фирмата ми позволява да се чувствам добре както на работното място, така и извън него", допълва той.

А на работното място в телекомуникациите Gen Z има възможността да черпи знания от поколението на родителите си, което е изградило от нулата мобилните мрежи у нас. Трудно ли се предава опитът в тази толкова специфична сфера?

"Смятам, че съм привилегирован да имам възможността да работя с тези хора. Винаги, когато съм попадал на по-засукан казус, на нещо, което не ми е съвсем ясно как работи, те винаги са били готови да ми помогнат. Работим изключително лесно и приятно", отговаря Димитър.

Бъдещето

Какво следва за света на телекомуникациите? Според Димитър изкуственият интелект ще бъде фактор, но трябва да се намери най-оптималната му употреба. Категоричен е обаче, че няма как професията на телеком инженера да бъде заместена от AI.

Автоматизациите обаче могат да бъдат полезни за поддържането на все по-качествена услуга: "Тъй като свързаността вече се приема като базова услуга - като това да имаш топла вода, почти всяка една услуга трябва да бъде резервирана. Когато има някакво отпадане, крайният потребител не трябва да разбира, че се е случило. Зa тaзи цeл ce paбoти усилено пo изгpaждaнeтo нa peзepвиpaни cвъpзaнocти и се използват мoнитopинг инcтpyмeнти, ĸoитo в peaлнo вpeмe да cигнaлизиpaт при неизправност."

И 4G, и 5G и сега 6G идват на хоризонта с огромни потребителски очаквания. Обратната страна на медала е, че именно от телекомите зависи да ги оправдаят: "Това е интересното на телекомуникациите - никога не са в застой. Потребителите се развиват, устройствата, които използват, също се подновяват и, съответно, самата мрежа трябва периодично да бъде ъпгрейдвана".

След 5 години Димитър се надява все още да е част от "telco света" и то в същата компания: "Нещата, с които се занимавам, са ми изключително интересни и съм мотивиран да продължавам да се развивам в тази сфера".

"Поддръжката на една толкова голяма инфраструктура изисква много усилия на много хора. Това не са усилия, положени от един човек. Това са усилия на много хора, с много екипи, които дават максимум от себе си, за да са постигнат тези резултати. Когато някой използва мобилен интернет или гласова услуга свободно, не се замисля, че в същото време се случват стотици процеси във рамките на части от секундата", казва младият инженер от CETIN.

Да, точно толкова сложно е. Като повечето незабележими неща около нас.