Българската предприемаческа асоциация - BESCO вече е с нов председател на УС. Росен Иванов поема поста след приключването на мандата на Светозар Георгиев, който продължава участието си като член на Борда на директорите.

"Поемам председателството в ключов за България момент. Влизането в еврозоната създава реална възможност страната да избере пътя на устойчив растеж инвестиции и иновации", заяви Росен Иванов.

"BESCO ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата насърчаване на инвестициите с висока добавена стойност развитие на предприемачеството извън София и провеждане на независим и професионален диалог с всички институционални партньори които споделят визията за България като конкурентна и иновативна европейска икономика", допълни той.

Промяната е част от планиран и устойчив модел на управление, който асоциацията следва последователно с ясно изградени правила, приемственост и институционална памет, подчертават от BESCO.

Подходът осигурява независимост, стабилност, и дългосрочност в управлението на BESCO, като гарантира, че фокусът остава върху каузата и стратегическите приоритети на организацията.

Росен Иванов е съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital, една от водещите компании за управление на фондове за дялови инвестиции в Югоизточна Европа. Той управлява два фонда фокусирани върху растежа на компании в България и региона и има професионален опит в McKinsey в Ню Йорк, Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон и Procter and Gamble в Румъния. Притежава MBA от Harvard Business School и бакалавърска степен по икономика от Американския университет в България.