Новият Главен риск директор на УниКредит Булбанк АД е Стефан Иванов. Той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката, след като получи всички необходими регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ.

Назначението му като Главен риск директор влиза в сила от 1 декември, уточняват от "УниКредит Булбанк". Той поема поста от Милена Вукотич, която продължава кариерата си в Групата в "УниКредит Банк" в Сърбия.

Стефан Иванов има дългогодишен международен опит в областта на риска и финансите и силен стратегически фокус. Преди да заеме настоящата си позиция, е заемал ключови лидерски роли в различни банкови институции, Притежава EMBA от ESCP Business School, France и множество специализации (ESCP Business School in UK & Italy, University of Texas, USA, Emerging Marktes Program in Singapore, University of Mannheim, Germany).

Назначаването на Стефан на тази позиция отразява неговия богат и дългогодишен опит в управлението на риска и финансите, както и постигнатите отлични резултати в стратегическото планиране, анализа на данни и взаимодействието с регулаторните органи. Той е завършил и лидерската програма SucCEEd на UniCredit, което го прави пример за новото поколение лидери, които Групата развива с цел устойчиво повишаване на своя потенциал.

"Уверена съм, че Стефан притежава всички качества на лидер, способен да надгради постигнатото и да продължи ефективното управление на екипа с визия, увереност и последователност", коментира Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк".