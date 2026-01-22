Процесът по въвеждането на еврото премина успешно през най-критичния си първоначален етап, въпреки безпрецедентното натоварване върху банковата система, логистиката и служителите в сектора. Това заяви в студиото на Money.bg Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

По думите й, страната е преминала през исторически момент, който представлява кулминация на дългогодишния път към пълноправното интегриране в еврозоната. "Това е исторически момент не само от гледна точка на държавата и политиката, но и за финансовия сектор, който е основен двигател на целия процес", подчерта още Минчева.

Подготовката за въвеждането на еврото е продължила повече от 2 години и е изисквала значителни инвестиции, разкри тя. Само банковият сектор е вложил над €200 милиона, "изцяло за своя сметка", в обновяване на технологичните системи, адаптиране на процесите, логистика и обучение на персонала.

Тези средства са били насочени както към модернизация на ИТ инфраструктурата, така и към физическата подготовка на филиалите и касовите центрове за работа с две валути в паралелно обращение.

Технологичният преход - без сътресения

Според Цветанка Минчева, именно технологичният преход е бил най-критичният елемент от процеса, но той е преминал изключително гладко. В първите секунди след полунощ на Нова година банкоматите, картовите плащания и ПОС терминалите са заработили нормално, без сериозни прекъсвания.

Временното ограничаване на достъпа до онлайн и мобилното банкиране е било предварително планирано и комуникирано към клиентите. Причината е сложният процес по приключване на финансовата година, изготвяне на регулаторни отчети и последващото превалутиране на всички сметки и системи в евро.

"Знаехме, че процесът за една банка отнема много време - повече от 48 часа. В много случаи - над 60. Неслучайно затова беше обявен един допълнителен почивен ден, който беше ключов за банковата система", коментира още тя.

Най-голямото предизвикателство

Най-голямото предизвикателство обаче е било логистичното. Само в двата работни дни преди Нова година от обращение са били изтеглени около 1 млрд. лева, а в първите два дни след празниците - още 1 млрд. лева. "Искам да си представите какво означава това като количество банкноти, преброени от банковите служители", коментира Минчева.

Особено сериозно е било натоварването, свързано с монетите. По данни, цитирани от Минчева, банковата система е обработила над 3,3 млрд. броя монети, което се равнява на над 10 000 тона тегло.

Само във филиалите на УниКредит Булбанк в определен момент са се натрупвали над 40 тона монети, които е трябвало да бъдат събрани и изведени от обращение.

"В първите само 2 работни дни, банковата система е прибрала монети от гражданите, т. е. преброила ги е и ги е складирала, приблизително с размера на около 8 ТИР-а. В банката, която аз представлявам, средно във филиал има над 300 килограма монети", обясни тя.

Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк беше категорична, че банките стриктно спазват закона и не събират такси и комисионни за обмяната на левове в евро, както и за внасянето на левови средства по еврови сметки.

В първите дни след въвеждането на еврото във филиалите на банките са били обслужвани средно около 120 000 клиенти дневно, а броят на жалбите е бил минимален - едва няколко десетки случая за цялата система. В повечето от тях не е установено нарушение на закона, а става дума за човешки грешки или недоразумения, които са били бързо отстранени.

Ролята на ритейлърите

Значителна част от натоварването в първите дни са поели и големите търговски вериги. Те са работили с подготвени и тествани системи и са осигурили възможност за разплащания и обмяна в почивните дни, преди отварянето на банковите филиали.

"Ритейлерите се справиха изключително добре. Те поеха голям удар, особено в първите дни, но работеха в тясна координация с банките и БНБ", подчерта Минчева.

Целия разговор гледайте във видеото!