Световните цени на петрола скочиха до над 100 долара за барел, а фондовите пазари се сринаха, тъй като ескалиращата война между САЩ и Израел с Иран подхрани опасенията от продължително прекъсване на доставките през Ормузкия проток, съобщават световните агенции.

В неделя Иран назначи Моджтаба Хаменей за наследник на баща си Али Хаменей като върховен лидер, сигнализирайки, че седмица след началото на конфликта старата власт остават в управлението на страната, пише BBC.

САЩ и Израел започнаха нови вълни от въздушни удари в Иран през уикенда, поразявайки много цели, включително петролни депа. Сериозно прекъсване на енергийните доставки от региона заплашва да повиши цените за потребителите и бизнеса по целия свят.

В понеделник сутринта в Азия цената на суровия петрол Brent се повиши с почти 24% до 114,74 долара, докато цената на лекия суров петрол Nymex се покачи с над 26% до 114,78 долара. Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион рязко паднаха в сутрешната търговия, като японският индекс Nikkei 225 се понижи с над 7%, хонконгският Hang Seng загуби над 3%, а австралийският ASX 200 се понижи с над 4%.

Южнокорейският индекс Kospi, който беше особено силно засегнат от началото на военния конфликт, се понижи с над 8%, което доведе до 20-минутно спиране на търговията. Така нареченият прекъсвач е механизъм, предназначен да ограничи паническите продажби. Той влезе в сила и миналата сряда, когато Kospi се срина с 12%.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток. Но трафикът през тесния проход е почти спрян, откакто войната започна преди седмица.

Много от финансовите анализатори прогнозираха, че петролът ще достигне границата от 100 долара за барел тази седмица.

Миналата седмица пазарите бяха сравнително спокойни относно привидно кошмарния сценарий за милиони барели суров газ и втечнен природен газ, блокирани в Персийския залив, неспособни или нежелаещи да преминат през Ормузкия проток. Ескалацията през уикенда обаче, наред с разрушаването на енергийната инфраструктура както в Иран, така и в целия Персийски залив, доведе до уплаха и срив на пазарите.

Въпросът сега е накъде отива всичко това? Някои анализатори твърдят, че ако спирането на доставките в пролива продължи до края на март, бихме могли да видим рекордни цени на петрола над 150 долара за барел.

Аднан Мазарей от Института за международна икономика "Питърсън" заяви, че скокът на цените на петрола е очакван, като се има предвид как производството е спряно в някои страни от Персийския залив и признаците на продължителен конфликт в региона.

"Хората осъзнават, че това няма да свърши бързо", казва той, добавяйки, че обещанията за застраховки и цели, поставени от САЩ, "стават все по-нереалистични".

Покачването на цените на петрола може също да увеличи цената на важни производни продукти, като реактивно гориво и жизненоважни прекурсори за торове. Физическите доставки от Персийския залив се консумират главно в Азия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира на скока в цените, като заяви, че краткосрочните покачвания са "малка цена, която трябва да се плати" за премахване на ядрената заплаха на Иран. Американският министър на енергетиката заяви пред представители на медиите в неделя, че Израел, а не САЩ се цели към енергийната инфраструктура на Иран, на фона на известни опасения относно покачването на вътрешните цени на бензиностанциите, причинени от войната.