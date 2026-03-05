Продължителен конфликт между САЩ, Израел и Иран може да има въздействие даже отвъд цените на енергията. Скок над рекордните 147 долара за барел и отрязване на редица индустрии от ключовите им суровини може да се превърнат в заплаха за световната икономика. За това предупреждават експертите по застраховане на търговски вземания от Coface.
"Основният риск е свързан с Ормузкия проток, през който преминават около 20% от потреблението на петрол в световен мащаб и близо 30% от морските превози на суров петрол. (...) Капацитетът за заобикаляне на този проток е ограничен и недостатъчен, за да понесе тежки сътресения. Продължителни или повтарящи се прекъсвания биха могли да изтласкат цената на сорта Брент до трицифрени стойности, с възможност да надхвърли пика от февруари 2022 г. (122 долара за барел) или дори рекорда от 2008 г. (147 долара за барел)", посочват от компанията.
Те отбелязват, че Иран изнася почти 1,5 милиона барела петрол на ден предимно към Китай и прекъсване на доставките ще насочи купувачите към по-скъпи алтернативи. Освен това потенциални атаки по нефтената инфраструктура на останалите в Персийския залив (нещо, което вече се случва - б.р.) може да намали допълнително предлагането.
Залогът обаче е отвъд петролния пазар, категорични са от Coface: "Ормузкият проток е от ключово значение и за транспортирането на втечнен природен газ (ВПГ), торове, индустриални метали (алуминий) и нефтохимикали. Освен това, други стратегически точки, като Баб ел-Мандеб или Суецкия канал, също могат да бъдат засегнати в случай на ескалация на конфликта в региона".
Управителят на Coface за България Пламен Димитров посочва, че при продължаване на конфликта много бързо скокът на цените на горивата ще се усети у нас, но освен зависимите от транспорта сектори проблем ще има и химическата промишленост - през Ормузкия проток преминават над 20% от критично важните за нея суровини като суров петрол, азотни и фосфатни торове, пластмаси, полимери и т.н.
При трицифрена цена на петрола глобалната инфлация ще тръгне нагоре и централните банки може да се окажат принудени отново да "затягат коланите".
". Продължително повишение на цените на суровия петрол тип Брент с 15 щатски долара би могло да доведе до намаляване на глобалния растеж с около 0,2 процентни пункта и до увеличаване на инфлацията с близо 0,5 процентни пункта. В такъв контекст рискът от стагфлация - комбинация от слаб растеж и висока инфлация - отново би се превърнал в реална заплаха за световната икономика, със сериозни последствия за бизнеса и международната търговия", предупреждават от Coface.