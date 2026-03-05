Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа споразумение с ръководители на водещи технологични корпорации, насочено към предотвратяване на повишаването на цените на електроенергията, свързано с бързото разширяване на центровете за данни за изкуствен интелект. В Белия дом подписи положиха представители на Google, Microsoft, Meta, Amazon Web Services, Oracle, xAI и OpenAI.

Инициативата, наречена "Обещание за защита на потребителите на електроенергия" (Ratepayer Protection Pledge), беше обявена за първи път от Тръмп в обръщението му към Конгреса и цели да гарантира, че технологичният сектор ще поема сам разходите за нарасналото си енергийно потребление, вместо да ги прехвърля върху домакинствата и малкия бизнес.

"Технологичните компании и центровете за данни ще получат електроенергията, от която се нуждаят, без да повишават сметките на потребителите. Това е историческа победа за безброй американски семейства", заяви Тръмп на церемонията по подписването.

Съгласно споразумението корпорациите се задължават да финансират допълнителното търсене на електроенергия, породено от техните центрове за данни — или чрез изграждане на собствени електроцентрали, или чрез закупуване на капацитет от съществуващи такива с разширен производствен потенциал. Освен това те поемат ангажимент да покриват инвестициите за модернизация на електропреносната мрежа и да сключват специални тарифни споразумения с комуналните дружества. Компаниите се ангажират също да наемат и обучават работна сила от общностите, в които се изграждат центровете.

Нуждата от подобна инициатива идва на фона на стремително нарастващото енергийно потребление на сектора. Според Международната агенция за енергията един голям център за данни, ориентиран към изкуствен интелект, може да консумира годишно толкова електроенергия, колкото около 100 000 домакинства. Само една заявка към системи като ChatGPT изисква между шест и десет пъти повече енергия в сравнение със стандартно търсене в интернет.

Американският президент представи инициативата и като геополитически приоритет, подчертавайки, че "разширяването на центровете за данни е от ключово значение за запазване на водещата позиция на САЩ пред Китай в глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект". Министърът на енергетиката Крис Райт допълни, че мярката ще спре покачването на цените на тока, започнало по времето на администрацията на Байдън.

Въпреки ентусиазма около подписването, критиците са скептични. Джон Гордън от търговската организация Advanced Energy United предупреди пред "Гардиън", че основният проблем — невъзможността да се осигури достатъчно бързо ново производство на електроенергия, не се решава от самия факт, че компаниите ще плащат за него.

Допълнителен риск крие и акцентът на администрацията на Тръмп върху природния газ и изкопаемите горива, вместо върху по-бързо изграждащите се мощности с възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия.