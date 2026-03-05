Glovo, мултикатегорийното приложение, което улеснява ежедневието, обяви назначаването на Тияна Бикич за нов генерален мениджър за България. Това стратегическо решение затвърждава стремежа на компанията към устойчив растеж на българския пазар и към по-нататъшното развитие в местната бизнес екосистема.

Тияна Бикич има над десет години международен опит в сферите на бързооборотните стоки (FMCG), електронната търговия и Q-commerce, със фокус в разработването на търговски стратегии, бизнес развитие и управление на екипи.

Преди да поеме новата си роля в България, тя заема ръководни позиции в Procter & Gamble и Amazon, а последно изпълнява длъжността Head of Commercial за Glovo Сърбия.

По време на професионалния си път в Glovo, Тияна Бикич допринася за укрепването на търговската стратегия на компанията и за изграждането на дългосрочни партньорства с местни търговци. Успоредно с това тя подкрепя развитието на силни екипи с фокус върху устойчивия растеж на компанията.

В новата си роля Бикич ще се фокусира върху допълнително подобряване на потребителското изживяване, разширяване на сътрудничеството с местния бизнес и утвърждаване на Glovo като надеждно и предпочитано решение в ежедневието на българските потребители.

"България е динамичен и дигитално развит пазар със значителен потенциал за по-нататъшно разширяване. Наш приоритет е да продължим да надграждаме потребителското изживяване, като същевременно създаваме осезаема стойност за местните бизнеси и партньори. Нашата мисия е да улесняваме ежедневието. Постигаме го, като залагаме на иновации, оперативна ефективност и силно локално сътрудничество. Устойчивият растеж идва чрез инвестиции в хората, изграждане на доверени партньорства и поддържане на открит диалог с всички заинтересовани страни. Glovo ще продължи да разширява мрежата си от местни партньори и да обогатява своето портфолио спрямо нуждите на потребителите. Ще подкрепяме развитието на местните таланти и дългосрочния растеж на компанията в страната", заяви Тияна Бикич, генерален мениджър на Glovo България.

Назначението бележи важна стъпка в следващия етап от развитието на Glovo България, с устойчив фокус върху иновациите, отговорната експанзия и приноса към дигиталната икономика на страната.

Тияна Бикич поема официално ръководството на компанията в България от февруари 2026 г., като ще оглави следващата фаза от развитието на Glovo на местния пазар.