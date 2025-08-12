Европейската комисия одобри придобиването на Just Eat Takeaway.com от Naspers за €4,1 милиарда чрез инвестиционното подразделение Prosus, след като технологичната група се съгласи да предприеме конкретни мерки за намаляване на влиянието си на европейския пазар за доставка на храна, пише Euronews.

Prosus вече притежава значителен дял в Delivery Hero - една от най-големите компании за доставка на храна в Австрия, България, Италия, Полша и Испания, която управлява популярни марки като Glovo, Foodora и efood. На същите 5 пазара е активна и платформата на Takeaway.com.

Комисията заяви, че мерките са необходими, за да се предотврати Naspers от оказване на значително влияние върху двама от най-големите конкуренти в сектора, което може да отслаби конкуренцията и да навреди на потребителите.

"За да се справи с притесненията на Комисията, Naspers предложи значително да намали дела си в Delivery Hero под определен много нисък процент в рамките на 12 месеца и да приложи набор от допълнительни ангажименти", се казва в изявление на Брюксел.

Европейският онлайн пазар за доставка на храна струва десетки милиарди годишно и нарасна бързо след пандемията, превръщайки се в критична част от градските икономики.

Този пазар има малко големи играчи, така че всяка сделка може да има непропорционално въздействие върху цените, комисионните на ресторантите и заплащането на куриерите.

През юни 2025 г. Европейската комисия наложи глоба от €329 милиона на Delivery Hero и Glovo за функциониране като картел в сектора на доставката на храна - висока пазарна концентрация, която им позволява да се договарят за повишаване на цените без подобряване на услугите.

Този случай засили притесненията на регулаторите, че без строги гаранции големите играчи могат да координират действията си, вместо да конкурират с цени и качество.