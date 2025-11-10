"Българинът вече не поръчва само вечеря от любимия ресторант - той иска всичко да е на един клик разстояние: от кафе и обяд до подарък в последния момент." Така описва промяната в навиците на потребителите Юлияна Хартарска, която от пет години ръководи бизнеса на Just Eat Takeaway у нас.

В разговор за Money.bg тя разказва, че пандемията е ускорила навлизането на онлайн поръчките, но и че новите навици са се запазили трайно. "Това, което е удобно, остава. Днес вече не говорим само за доставка на храна, а за доставка на всичко, което потребителят поиска."

По думите ѝ в страната платформата обединява над 3000 ресторанта и магазини в повече от 50 града, като компанията активно разширява логистичната си мрежа. "Само през последните две години отворихме осем нови града, а от този месец сме и в Габрово и Казанлък", посочва тя. Сред новите услуги е Delivery for Service - експресна доставка за външни онлайн търговци. "Партнираме с брандове като Douglas - ако някой си поръча козметика от техния сайт, ние я доставяме до два часа."

Хартарска отбелязва, че потребителите у нас стават все по-взискателни и очакват точност и надеждност. "Клиентът вече не се радва, ако куриерът дойде по-рано - той очаква да пристигнеш в обещания прозорец." Българските клиенти обаче се отличават и с нещо друго: "Ние сме една от най-промо-чувствителните нации. България е номер две в Европа по промо-пенетрация след Великобритания."

По думите ѝ конкуренцията, която през 2025 г. нарасна до четири големи международни играча, е направила пазара по-динамичен. "Вероятно в бъдеще ще останат двама или трима, но това ще са тези, които предлагат най-доброто клиентско преживяване, най-широката гама партньори и надеждна логистика."

Just Eat Takeaway вече е част от холандската технологична група Prosus, която планира да развива изкуствения интелект и автоматизацията в доставките. "Очаквам 2026 г. да е година на иновации - ще дадем на българския потребител съвсем ново преживяване, основано на AI и персонализация", казва тя.

Въпреки силния ръст секторът има още потенциал. "Само 57% от интернет потребителите у нас са правили онлайн поръчка, докато средното за Европа е 77%. А при доставката на храна делът е 27% срещу 31% в ЕС. Има още много място за растеж", заключава Юлияна Хартарска.

