В рамките на все още кратката ми, но със сигурност не твърде ярка кариера като част от екипа на Money.bg съм си позволявал всевъзможни волности, но това е нещо ново и за мен. Пиша ви в първо лице, единствено число.
Ще ви разкажа за някои от най-важните тенденции, които очерта отиващата си вече 2025-а. Ако не ви се чете, което е напълно разбираемо с оглед фермана по-долу, можете да си пуснете видеото горе, в което правим опит за обзор с главния редактор на Money.bg Георги Минев.
Ако пък ви се чете, ето какво според мен беше важното през тази година.
България влезе в ЕС... 18 години по-късно
Започнахме годината с Шенген. Той е нещо много по-голямо от по-бързото влизане в Гърция. Влизането на България и Румъния в зоната за свободно движение отразява фундаментална промяна в цялата европейска икономика. Изведнъж Солун (пък и Пирея) се превръща в логичната врата към ЕС за всичкото карго от Азия.
Не е случайно, че представители на транспортния бранш дълги години - включително и в нашето студио, са изразявали мнението, че отлагането на Шенген може да е политическо, но зад него прозират интересите на големите нидерландски пристанища.
Йордан Арабаджиев: Холандия ни спира за Шенген заради пристанище Ротердам
Транспортният бизнес у нас би поел веднага между 4000 и 5000 шофьори, посочи изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи
Тук обаче видяхме друг проблем, заради който Шенген не разгръща пълния си потенциал. България инфраструктурно не е готова за новата си роля в икономиката на ЕС. Недостроените или некачествено построени магистрали и главни пътища са основна причина за Шенген да си говорим само докато пътуваме за морската си почивка някъде по ръкавите на Халкидики.
Шенген не донесе съществено увеличение на международните превози за българските превозвачи
Оказва се, че товарите се превозват на по-къси разстояния
Завършваме годината с приемането на еврото. Аз съм от тези хора, които смятат, че смяната на лева с единната валута не е чак толкова голяма работа. Реално ние от 1999 г. използваме първо дойчемарки, а след това - и евро, просто банкнотите са по-красиви и са излезли от печатницата на БНБ. Драстични промени имаше в държави, чиито валути бяха с плаващ курс.
Въпреки това вече са видими трудности от съвсем различен характер.
Анализ: Какво подхранва инфлацията и ще се успокои ли след приемането на еврото
Колапс на правителството през следващите месеци ще подкопае усилията на институциите, отговарящи за въвеждането на единната валута, предупреждават от "УниКредит Булбанк"
Еврото само по себе си не би трябвало да донесе скок на цените - поне в нормална държава с валутен борд, силни регулатори и последователни политици. У нас последните две неща са доста под въпрос.
Така първо бяха дадени месеци на спекулантите да печелят на гърба на хората преди реално да започне мониторинг - и даже и в своя закъснял вид той далеч няма нужния обхват. Очаквам обаче еврото да се окаже удобният виновник.
Петър Андронов: Еврото ще ни направи по-богати, само ако запретнем ръкави и работим
Еврото е възможност, но останалото зависи от нас, каза Главният изпълнителен директор „Международни пазари“ в КВС и председател а Надзорния съвет на ОББ и ДЗИ
Има си и причина. За 18 години много от обикновените хора видяха от ЕС само сложни думички на брюкселски език и скандали с крадени фондове. Няма доверие - а вече има право да гласува едно цяло поколение, което не помни България извън Европейския съюз. А ние тъкмо влизаме напълно в него.
Политика като бизнес и бизнес като политика
Връщането на Тръмп в Белия дом беше събитие. Такъв президент Америка поне през последния век не е имала, за добро или лошо. Виждаме един много различен подход особено в икономиката и външната политика - Тръмп и хората му се опитват да управляват Щатите като голяма корпорация, която е в сложни отношения с други големи корпорации.
Много е спорно колко добре работи това за самата Америка, но така или иначе новите реалности накараха и Европа да се събуди и да осъзнае, че трябва да се бори за мястото си в света. Митата и санкциите се завръщат в глобален план и това променя правилата как се прави бизнес - от Каспичан до Кьолн.
Тъмно просвещение: Идеологията на Мъск и останалите олигарси зад Тръмп
Технологичният елит иска свобода без демокрация и "частни" държави
У нас на фона на доста сериозните промени в САЩ видяхме една донякъде противоположна тенденция. Ако в Щатите Илон Мъск искаше със съкращения или реорганизации да превърне държавната администрация в нещо като стартъп, в България политиците тръгнаха по един доста опасен път, в който държавата си отглежда електорат.
Вдигането на данъците и повишаването на административната тежест са едната страна на монетата. Другата е залагането в бюджета на нереалистични приходи, което изисква от НАП и всеки друг в държавата с право да глобява да бъде още по-безжалостен.
Фискалният съвет: Липсата на бюджет към 1 януари не е новост, случвало се е в 3 от последните 5 години
Експертите посочиха какво предстои за държавата
Разрушаването на бизнес климата е доста по-бърз процес от създаването му, така че силната обществена реакция срещу проектобюджета е все пак добра новина за това какви съпротивителни сили са ни останали като общество.
Тази индустрия е различна
За изкуствения интелект има два разказа. И двата не са хубави.
Единият е, че всичко, което виждаме като демонстрации и което чуваме като изказвания на технологичните лидери, е вярно и работи. Това означава, че през 2026-а ще видим настъпление на агентните платформи, които могат да заменят в огромна степен така наречените професии на знанието.
Отново догодина би следвало да видим и първото масово навлизане на хуманоидните роботи в професиите на физическия труд. Още тази година в Китай пуснаха на пазара такъв тип робот, който струва колкото годишната заплата на неквалифициран работник в България. Говорим за машина, която прави кабелни снопове ден и нощ, не излиза да пуши, няма болни деца и не иска повишение на заплатата.
Кои ще са професиите на бъдещето според AI
Изкуственият интелект засяга самото ядро на човешката идентичност — мисленето
Категорично не сме подготвени за свят отвъд заетостта. Прекрасни са приказките за безусловен базов доход и човечество, което се занимава с творчество и удоволствия, но ми е много по-лесно да си представя как лидерите от света на утрешния ден просто изхвърлят извън своите утопични частни градове всеки, който вече е излишен. Ще живеем в научнофантастичен екшън и то без Мел Гибсън в главната роля.
Другият разказ за изкуствения интелект е, че всичко това наистина е балон. Ако е така, то спукването му ще боли ужасно много.
На практика няма голяма компания в световен мащаб, която да не е направила огромни инвестиции в AI с очакването те да се възвърнат многократно. Инвеститори, банки и държавни лидери са погребали трилиони долари в чипове и далекопроводи и ако това се окаже безсмислено, ще са нужни години, преди водещите икономики да се върнат към растежа.
Това хич не е невъзможен сценарий, защото много експерти в сферата на изкуствения интелект смятат, че основната част от ресурсите отиват в грешната посока и при тези непрестанно растящи очаквания към AI в един момент може да бъде ударен таванът със страшна сила.
Именно това става през 60-те с машинния превод и през 80-те с така наречените експертни системи. Това са двете "зими" на изкуствения интелект, като всяка от тях е оставяла след себе си по-голяма финансова щета за инвеститорите в сравнение с предходната.
Паднали гиганти: AI вече е бил "златна мина". Два пъти. И се е провалял
Изкуственият интелект мина през две тежки "зими" - ще има ли трета?
Европа на този фон си намери нов двигател на индустриалния прогрес. Това е отбраната. Военни заводи никнат като гъби, а стартиращи компании се опитват да пророкуват какво ще бъде бъдещето на войната.
Тези процеси не отминават и България. Всички чухме за завода на "Райнметал", но е факт и че поне дузина малки фирми получават западна подкрепа за свои разработки за дронове, системи за защита и какво ли още не. Освен това, даже предприятия извън военния сектор в момента са затрупани с поръчки за компоненти от специалната продукция.
Голяма война в Европа все още не изглежда напълно неизбежна, но очевидно основен фактор за мира парадоксално ще е наличието на добре подготвени армии на Стария континент, които не разчитат Америка да им свърши работата.
Как Rheinmetall "покри" източната граница на НАТО със заводи за снаряди
Тези у нас далеч не са единствени
Ситуацията е голяма възможност за България и нейните експерти в отбранителната индустрия, но трябва да видим не просто поточни линии за куршуми и снаряди, а и реинвестиране на печалбите в перспективни технологии. Защото войната в Украйна показа колко кратък е срокът на годност на военните иновации.
Надявам се да видя и работещ модел, в рамките на който развойната дейност за нуждите на отбраната се преупотребява в цивилния сектор. Това може да промени ролята на Европа в света - и то много бързо.