Apple доминира в световен мащаб при смартфоните - и това се вижда най-добре от "моментната снимка" на активно използваните устройства в глобален мащаб. Почти 25% от тях са именно iPhone, показват данните на Counterpoint Research.

За разлика от продажбите, тази метрика показва дълголетието на устройствата, а и лоялността на потребителите.

Глобалната база от активни смартфони нарасна с 2% през 2025 г. - устройствата вече се подменят средно след почти четири години, а освен това расте делът на тези, които са втора употреба.

"Всеки от водещите осем производителя на смартфони имаше активна база, надвишаваща 200 милиона устройства през 2025 г., като заедно представляват над 80% от глобалната база", посочи изследователският директор Тарун Патак.

Apple и Samsung заедно съставляват около 44% от активно използваните смартфони и са единствените, които преминават границата от по над 1 милиард броя в употреба. На трето място е Xiaomi.

iPhone обаче има гигантска преднина, като нетно добавените активни устройства за година са колкото на следващите 7, взети заедно.

Тук фактор е, че останалите марки разчитат много на смартфони от среден и особено от нисък клас, които трудно остават в употреба за повече от 2-3 години.

Наблюденията на Counterpoints са, че премиум моделите имат по-дълъг "живот" заради по-качествените компоненти, по-дългата поддръжка, развитите екосистеми, запазването на цена при препродажба, но и заради не чак толкова големите ъпгрейди в новите генерации.