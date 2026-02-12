Слабото търсене на произведени в Сърбия автомобили и автомобилни компоненти от страна на ЕС натежава върху автомобилната индустрия на Сърбия. Бизнесът в съседната страна е изправен пред рязък спад в обемите на производство и масови съкращения, именно поради слабото търсене на европейския пазар, заяви независимият синдикат на сръбските металообработващи работници SSMS, цитиран от местните медии.

През 2025 г. общо 12 640 работници в автомобилния сектор са били пуснати в платен отпуск с обезщетение, определено на 60% от месечната им заплата, за период, надвишаващ разрешените от закона 45 работни дни, а над 6000 работници са били уволнени, съобщи SSMS в прессъобщение, цитирано от SeeNews.

Президентът на синдиката Зоран Маркович заяви пред медията, че" германският производител на автомобилни кабелни системи Leoni, германският производител на автомобилни компоненти Draexlmaier, южнокорейският производител на кабели за автомобилната индустрия Yura Corporation, китайският доставчик на автомобили Yanfeng и германският производител на механични и електрически задвижващи системи Flender са сред компаниите, които са съкратили работната си сила миналата година".

Маркович отбелязва, че синдикатът представлява всички 50 000 металообработващи работници в Сърбия. Според съобщенията, автомобилната индустрия е наемала около 100 000 души в Сърбия в края на 2024 година.

Намирането на решение на кризата и защитата на работниците изисква участието на правителството, каза той пред SeeNews.

В своето прессъобщение SSMS заяви, че на среща с премиера Джуро Мацут миналия месец неговите представители са призовали за спешни стъпки за спиране на съкращенията в сектора.

Синдикатът също така предупреди, че негативната тенденция в индустрията продължава през 2026 г., като Yura обяви по-нататъшни съкращения в производството и планира да изпрати в платен отпуск около 300 работници тази година.

През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Сърбия е нараснал с реални 2% на годишна база. Централната банка на страната, NBS, заяви миналия месец, че индустриалният сектор е допринесъл с 0,5 процентни пункта за общия растеж на БВП през периода юли-септември, като най-голям принос е дошъл от автомобилната индустрия, по-специално производството на превозни средства и производството на гуми.

Въпреки слабото външно търсене и проблемите в автомобилната индустрия в Европа, износът на стоки на Сърбия е нараснал с годишен темп от 8,4% през периода януари-ноември, воден от производството. През разглеждания период износът на моторни превозни средства е нараснал с 27,5% годишно, докато износът на каучук и пластмаси се е увеличил със 17% в резултат на увеличения капацитет в автомобилната индустрия, според данни на NBS.