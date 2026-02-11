Швейцарският производител на кабелни изделия Howag разширява дейността си в Търговище след инвестиция в нов цех за общо 1,17 милиона евро, става ясно от информации на компанията и на пресцентъра на общината.

Проектът за разширяване на производствените помещения и изграждане на логистичен възел отне повече от две години. В рамките му освен новопостроения цех са реконструирани две съществуващи сгради и са построени складове, които през 2025 г. влязоха в експлоатация.

В цеха с площ от 700 квадратни метра през следващите месеци ще бъдат разположени машини и екипи за рязане, конфекция, отливки и спирализация.

Инвестицията създава нови работни места, а освен това договорът с общината задължава Howag да запази всички свои 110 работници за срок от поне 3 години след въвеждане в експлоатация на новите съоръжения.

Howag е основана през 1936 г. и е у нас от 2014-а. Тя произвежда различни видове кабели, кабелни вериги, контролни табла и други изделия. Нейната продукция стига до Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Словакия, Полша и балтийските държави.

За 2024 г. приходите на компанията у нас са били над 12 млн. лева, като обаче финансовият резултат е загуба от 285 000 лева - през годините преди това е реализирана печалба от по над 1 млн. лева. Осигурените лица към ноември 2025 г. са били 169.