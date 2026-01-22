Англо-турският консорциум Smith Anderson & Apa, който се занимава с производство на хартиени опаковки, отвори нов завод в Бургас след инвестиция от 20 милиона лева (10,23 млн. евро). Това стана ясно от публикация на кмета Димитър Николов в социалните мрежи.

"60 човека работят. Желанието на инвеститора е до лятото да бъдат не по-малко от 160, така че се търси персонал. Компанията ще присъства в САЩ и опаковките за световното първенство по футбол вече се печатат и подготвят в Бургас", посочи още той.

По думите му продукцията е 100% за износ.

Историята на Smith Anderson започва в Штоландия още през 1859 г. През годините компанията се утвърждава като водещ производител на пликове и други хартиени опаковки в рамките на Обединеното кралство. Един от първите изцяло електрифицирани британски заводи е именно нейният.

В средата на XX век тя успешно внедрява различни технологии за рециклиране, а следващите десетилетия са белязани от инвестиции в технологии и навлизане на нови пазари.

Така през 2024 г. Smith Anderson създадоха съвместно дружество с друга семейна компания с лидерски позиции на своя пазар - турската Apa Group, която съществува от 1942 г. Фирмата е пионер в сферата на офсетовия печат в южната ни съседка.

"Щастливи сме да бъдем тук, в Бургас. Мина една година, в която създадохме компанията и построихме фабриката. Да бъдем тук е много хубаво за мен - харесвам областта, харесвам мястото, харесвам хората, които живеят тук. Мисля, че взехме правилното решение - да бъдем в Бургас, в България", коментира изпълнителният директор на Smith Anderson & Apa Туран Гювен.