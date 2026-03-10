Акциите на авиокомпаниите се сринаха рязко, след като ескалацията на конфликта в Близкия изток изстреля цените на петрола над 100 долара за барел и засили страховете от спад в пътуванията и печалбите. Инвеститорите реагираха нервно още в началото на седмицата, а секторът продължи низходящата тенденция, започнала през март, пише MarketWatch.

ETF фондът U.S. Global Jets (JETS) отчете спад от 10,9% през предходната седмица - най-големият седмичен срив от 11 месеца. В понеделник преди отварянето на борсата фондът понижи стойността си с още 3,2%, насочвайки се към седма поредна загуба. Анализаторите отбелязват, че засега няма ясни признаци за спад в търсенето на самолетни билети в САЩ, но продължаващата нестабилност в региона поставя под въпрос колко дълго това може да се задържи.

Сред големите превозвачи American Airlines поевтиня с 3,4% в предварителната търговия, след като вече беше загубила 14,5% през предходната седмица. Акциите на United Airlines се понижиха с 2,3%, на Delta Air Lines - с 3,9%, а Southwest Airlines отчетоха спад от 3%.

Рязкото поскъпване на петрола удря авиокомпаниите по няколко линии. Най-пряко - чрез разходите за гориво. Според анализ на Deutsche Bank цените на самолетното гориво са се удвоили само за месец. При прогноза за потребление от над 90 милиарда литра през 2026 г., това означава допълнителна финансова тежест за сектора в размер на "десетки милиарди" долари годишно.

Единственият начин авиокомпаниите да компенсират подобен натиск е чрез повишаване на цените на билетите. Според анализаторите дори общо увеличение от 10 долара на билет би донесло между 7 и 8 милиарда долара допълнителни приходи - сума, която пак няма да покрие напълно скока в разходите за гориво.

Все пак има и положителни сигнали. Търсенето на пътувания остава силно, а американската икономика до скоро показваше ускоряване. Това дава известна надежда, че пазарът може да понесе по-високи цени. Но слабите данни за заетостта от миналата седмица и разпродажбите на фондовите пазари засилват несигурността около потребителските разходи, отбелязва MarketWatch.

Допълнително притеснение буди и психологическият ефект от продължителен конфликт в Близкия изток, особено върху международните пътувания. Анализаторите предупреждават, че макар засега да няма доказателства за спад в резервациите, ситуацията може бързо да се промени, ако геополитическото напрежение продължи да расте.