Европейската комисия започна наказателна процедура срещу Испания заради рекордната глоба от 179 млн. евро, наложена на пет авиокомпании - Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian и Volotea - за начисляване на допълнителни такси за ръчен багаж и за резервиране на съседни места за придружители на зависими пътници. Според Брюксел испанският Закон за въздухоплаването нарушава европейските правила за свободно определяне на цените.

Мадрид разполага с два месеца да обясни позицията си, пише RTVE. Решението идва на фона на остър конфликт между министъра на социалните права и потреблението Пабло Бустиндуй и шефа на Ryanair Майкъл О'Лири, който не само обжалва наложената му глоба от 107 млн. евро, но и нарече Бустиндуй "луд комунист".

В изявление Европейската комисия напомни, че европейското право гарантира свободата на авиокомпаниите да определят цените си, а ръчният багаж трябва да бъде безплатен само ако отговаря на разумни критерии за тегло и размер. Над този минимум компаниите могат да определят свои такси. Испанското законодателство обаче забранява подобни доплащания, което според ЕК ограничава конкуренцията и правото на фирмите да предлагат различни ценови нива.

Министър Бустиндуй нарече решението "позорно" и обвини Комисията, че "защитава интересите на мултинационалните компании вместо тези на потребителите". Той заяви, че Испания ще продължи битката в Съда на ЕС.

От другата страна, О'Лири приветства действията на Брюксел и обяви, че Ryanair ще намали с 1,2 млн. местата за лятото, обвинявайки правителството в некомпетентност. Асоциацията на авиолиниите (ALA) също подкрепи позицията на Комисията и поиска от Мадрид да оттегли "несправедливите и едностранни" санкции.

Предстои двумесечен диалог между Брюксел и испанските власти. Ако спорът не бъде решен, случаят може да стигне до Съда на Европейския съюз.