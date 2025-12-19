Анализ на цените на ръчен багаж, начислявани от три нискобюджетни авиокомпании, установява, че най-ниските рекламирани цени не са налични в по-голямата част от случаите. Британската потребителска група Which? обяви, че превозвачите "заслужават да бъдат критикувани" по въпроса, съобщава RTE.

Тя провери цената на пътуването с багаж, проектиран да се побира в горно багажно отделение, на общо близо 1500 полета на EasyJet, Ryanair и Wizz Air. Те бяха разпределени по осем популярни маршрута за всяка авиокомпания и включваха пикови и извънпикови дати.

Уебсайтът на EasyJet посочва, че таксува "от £5.99" за ръчен багаж, но Which? заяви, че не е открила толкова ниска цена сред 520-те полета, които е проверила. Най-ниската намерена цена е била £23.49, а средната е била £30. Which? заяви, че е предала своите констатации на регулатора Advertising Standards Authority.

Анализ на Ryanair установи, че най-ниската рекламирана цена за кабинен багаж от 12 паунда е била налична само за два от 634 полета. Най-ниската обявена цена за кабинен багаж на Wizz Air към момента на проучването е била 15 евро (13,11 паунда), но тази цена е била открита само два пъти при 338 полета.

Източник: iStock

Средните такси, установени за Ryanair и Wizz Air, са съответно 20,50 паунда и 28,93 паунда. Which? заяви, че пътуването с багаж, който може да се побере в горните шкафчета, "вероятно ще се счита за необходимост от много пътници".

Твърди се, че "неспособността на авиокомпаниите да предоставят прозрачни такси" означава, че потребителите "не знаят какво плащат", докато не преминат през няколко етапа от процеса на резервация.

"Нашето проучване показва, че десетките милиони пътници, които трябва да вземат кабинен багаж, ще платят много повече от най-ниската рекламирана цена. Вместо няколко паунда, цените на багажа често могат да бъдат по-високи от самия полет. Тактиките, използвани от тези авиокомпании, заслужават да бъдат разкрити. Ето защо споделихме нашите открития с регулатора", коментира Рори Боланд, редактор на списание Which? Travel.

Говорител на EasyJet заяви, че опциите за багаж и ценообразуването му са "прозрачни и добре разбрани от нашите клиенти". Авиокомпанията добави, че позволява на пътниците да "плащат само за това, което искат". Ryanair заяви в изявление, че броят на анализираните полети е "твърде малък, за да бъде представителен или точен", добавяйки, че цените на ръчния багаж са "прозрачни и незадължителни".

През август Ryanair заяви, че планира да увеличи бонусите за персонала, който забелязва пътници, опитващи се да вземат големи багажи на полети, от 1,50 евро на 2,50 евро на багаж. По това време главният изпълнителен директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри заяви, че не се извинява "абсолютно" за това, че е хванал хора, които "измамват системата".

Говорител на Wizz Air казва, че цените им "варират в зависимост от маршрута, сезона и търсенето" и настоя, че авиокомпанията е "напълно съобразена със законите за защита на потребителите".