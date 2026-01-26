Глобалните печалби на авиокомпаниите ще достигнат 41 милиарда долара тази година, според анализ на компанията за лизинг на самолети Avolon, цитиран от световните медии. В своята прогноза за 2026 г. той прогнозира, че индустрията ще се възползва от силното търсене и благоприятните цени на горивата, което ще й помогне да продължи да се възстановява от въздействието на пандемията.

Водещи в този растеж ще бъдат авиокомпаниите от Индия, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, прогнозира той. Avolon е една от трите ирландски лизингови компании, които заедно притежават и отдават на лизинг около една шеста от пътническите самолети в света.

"Това, което видяхме, е, че има няколко нововъзникващи страни, които се възползват от нарастващото население на средната класа, подобряването на демографията, както и от силата на глобалните свързващи бизнес модели", казва Джим Морисън, главен директор по риска в Avolon.

"Така че тези три страни имат поръчки за 3000 самолета днес, от които 900 ще бъдат доставени през следващите три години."

Междувременно в Европа авиокомпаниите продължават да се радват на благоприятни пазарни условия.

"Авиокомпаниите в Европа всъщност бяха водещи в света по рентабилност през 2025 г. и се очаква да го направят отново през 2026 г.", казва той.

Източник: iStock

Европейският авиационен пазар също все повече се определя от консолидация, като Air France-KLM увеличава дела си в скандинавската авиокомпания SAS, а Lufthansa увеличава влиянието си върху италианската ITA.

Като цяло обаче, въпреки силното търсене на много пазари, авиационната индустрия ще бъде ограничена от натрупаните поръчки за нови самолети на производителите Boeing и Airbus. Това означава, че много превозвачи няма да могат да се възползват напълно от нарастващото търсене - но фирмите за лизинг на самолети ще го направят.

"Това, което видяхме в пространството за производство на самолети, е, че по време на пандемичния период темповете на производство спаднаха и това доведе до 4000 самолета, които не бяха построени през това десетилетие. Така че има силно недостиг на нови самолети, което е в основата на нашите бизнес модели в бъдеще."

Но има и някои насрещни ветрове пред индустрията - включително нарастващата геополитическа несигурност.

"Виждаме несигурност в света около нас - виждаме политически риск, виждаме също и геополитически риск, но това е индустрия, която оцеля през предизвикателствата на 11 септември, оцеля през Covid, оцеля и чрез увеличенията на лихвените проценти. Наистина устойчивостта и издръжливостта на авиацията е част от нашата уникална търговска точка", добавя анализаторът.

Страховете от рецесия в ЕС и САЩ също донякъде намаляха, което ще помогне за подкрепа на търсенето на авиация.

Междувременно натискът върху авиокомпаниите да намалят емисиите изглежда е намалял - отчасти поради отмяната на много зелени инициативи от администрацията на Доналд Тръмп. И все пак подобряването на въздействието на бизнеса върху околната среда остава приоритет.

Индустрията все още е силно фокусирана върху подобряването на своя въглероден интензитет и приемането на най-новата и най-добрата технология за това. Новите технологични самолети, които се доставят днес от Airbus и Boeing, са най-добрият начин за авиацията да продължи да намалява своя въглероден интензитет, пише още в анализа.