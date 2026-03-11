Нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток ще доведе до повишение на цените на храните в световен мащаб - това се опасяват експерти от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD). Това се казва в публикуван доклад на организацията.

"Повишението на цените на енергоносителите, минералните торове и транспортните услуги - включително стойността на морските превози, корабното гориво и застраховките - биха могли да доведат до по-високи цени на хранителните продукти и съответно до засилен натиск върху бюджетите на домакинства, особено сред най-уязвимите слоеве от населението", смятат експертите на организацията.

Те отбелязват, че енергийните пазари незабавно са реагирали на блокирането на транзита през пролива. Въз основа на анализ на данните за енергийни кризи от 1990 г. до сега, от UNCTAD посочват, че има пряка връзка между покачването на цените на петрола и на храните.

Припомня се, че на 2 март от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран (елитно подразделение на въоръжените сили) предупредиха, че Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военните операции на Израел и САЩ срещу страната. След което имаше противоречива информация за възможността за преминаването, но поради опасения от нападения, оттогава петролни танкери не преминават през протока.

Положението в Европа

След началото на конфликта в Близкия изток, цените на газа са се повишили средно с 50%, а на петрола - с 27%. Това каза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент в Страсбург. Тя увери, че Еврокомисията подготвя мерки за ограничаване на високите цени на енергоносителите. Само за 10 дни, повишението на цените е довело до допълнителни разходи от около 3 милиарда евро за внос на изкопаеми горива, платени от европейските данъкоплатци, отбеляза Фон дер Лайен.

В сметките за енергия, самата цена на енергийния ресурс формира над 56% от крайната цена, докато мрежовите такси са около 18%, данъците и таксите - 15%, а разходите за въглеродни емисии - средно около 11%, посочи Фон дер Лайен. Сред мерките, които Комисията обмисля за намаляването на сметките, тя спомена и таван на цената на газа.

"Подготвяме различни варианти - по-добро използване на споразуменията за закупуване на електроенергия, мерки за държавна помощ. Проучваме и възможностите за субсидиране или дори за налагане на таван на цената на газа".

Успоредно с мерките в енергетиката се подготвя и законодателна пътна карта "Една Европа, един пазар", която трябва да очертае ключови законодателни инициативи до края на 2027 г. Тя ще обхване теми като енергетика, инвестиции, изкуствен интелект и условията на труд, като целта е евроинституциите да се ангажират с конкретни срокове за изпълнение.