Макар още да не сме приели еврото за официална валута и напук на страховете на много хора, че заради новата валута цените на стоки и услуги могат да поскъпнат, това вече е факт. ПРез последната цените на година редица услуги в България са се увеличили, част от тях почти двойно, показват данни на Евростат. Сред тях са стоматологичните. На този фон над 4% от българите нямат достъп до зъболекар.

От 9 декември поскъпнаха и такситата в София -с близо 20%. От 1,20 лева на километър дневната тарифа поскъпна на 1, 40 лева. От 1,39 лева нощната стана 1,65 лева. Таксата за повикване скочи от 1 лев на 1,20 лева. Някои таксиметрови компании въвеждат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър. Мотивите за увеличената цена - инфлация, повишение на заплатите и цените на горивата.

Двойно са поскъпнали още шивашките, обущарските, тапицерските и ключарските услуги през последната година, показа проверка на БНТ. Какви обаче са причините? Спекула или обективни икономически причини? Това е въпросът, който вълнува потребителите.

Майсторите твърдят, че вдигат цените, за да компенсират разходите си за електроенергия, наеми, осигуровки, но най-вече заради материалите, които всеки месец пристигат от чужбина на нови, по-високи цени.

Източник: iStock

Колкото до зъболекарите, освен финансови, причините са и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението - над десет хиляди.

Нека обаче се върнем на обущарските услуги. Преди празниците в обущарското ателие на Мики Шезаим работата не спира, а металните капачета за токчетата са на привършване. Заради войната в Украйна трудно се намират.

"Оправдават се с това, че всичкото желязо отивало за производство на бомби. Увеличават се цените на циповете, гьоновете, лепилата. С това увеличение ми се налага едно капаче да бъде 10 лева, двойно", коментира пред БНТ обущарят Мики Шезаим.

Въпреки увеличението, ремонтът излиза по-изгодно от нови обувки.

"Масово хората тая година не могат да си позволят да си купят нови обувки. И добре че във времето са инвестирали в хубави обувки, за да може сега с малко помощ от моя страна да си ги поносят."

Колкото до еврото, повечето търговци уверяват, че новата валута, която приемаме от 1 януари 2026-а година, сама по себе си няма да повлияе на крайната цена на услугите. Работата е там, че консумативите и суровините, осигуровките и електроенергията, са се увеличили драстично и то още преди две години.

Източник: iStock

Поскъпнали са и ключарските услуги. Браншовите организации не водят статистика с колко точно са се повишили цените на услугите и всяко ателие само определя тарифите си.

"Работим с испански материали, където те постоянно се вдигат цените. Като започнах струваше 3 лева, сега е 6 - масовият ключ, който е секретът, споделя ключарят Петър Иванов.

В големите търговски вериги непрестанно се обявяват данни за поскъпването на потребителската кошница. А поскъпването на някои продукти има своите икономически или геополитически предпоставки, твърдят представителите на ритейлъри и малки магазини.

У много потребители обаче остават съмненията за спекула, особено след 1 януари. А тя, както знаем, може да бъде спряна само чрез граждански сигнали срещу нередности и държавен контрол.