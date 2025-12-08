Истинска офанзива за вдигане на цените на таксиметровите услуги беше проведена през последните седмици в цялата страна. Скоковете в София, Пловдив и ред други градове са двуцифрени и не са резултат от решението на една или повече компании да возят по-скъпо, а на натиска на бранша за скок на минималните тарифи - решение, което се взема от съответния общински съвет.

Преди години ограничения нямаше, като това доведе до появата на таксита, с които возенето излизаше на по 10 пъти по-висока цена в сравнение с масовите фирми - и то напълно законно, макар и нерядко с автомобили с брандинг, имитиращ познати дизайни. Това доведе до въвеждането на таван, но в същото време започна да се определя и праг, под който не може да се извършва легална таксиметрова дейност.

Много критици на сегашната ситуация са на мнение, че с него изкуствено големите фирми задушават потенциалните конкуренти, които иначе биха могли да предложат по-качествена услуга. Факт е, че между минималната и максималната позволена тарифа има сериозна разлика, но най-често превозвачите се оказват на сходни нива.

Така или иначе, в София от Нова година минималната дневна тарифа скача с цели 18,6% до най-малко 1,43 лева на километър. Нощната ще достигне 1,65 лева за километър пробег. От бранша оправдават искането си с увеличените разходи за труд, като не пропускат да отбележат, че минималната работна заплата се е повишила с 52% от 2022 г. насам - тогава беше последната актуализация на цените.

Това има отношение към осигуровките, доколкото в голямата си част водачите плащат най-малките възможни. Друг проблем за тях е, че новите автомобили са станали с 40% по-скъпи.

В Пловдив вече има нови тарифи - дневна от 1,37 лв. за км и нощна от 1,56 лв. за км. От местната асоциация на таксиметровите водачите твърдят, че така догонват инфлацията.

В Благоевград приеха минимални тарифи на километър от 1,19 лв. (дневна) и 1,44 лв. (нощна), като мнението на общината е, че това поскъпване ще стимулира използването на градския транспорт.

В Ямбол вдигнаха цените за първи път от 2016 г. насам - минимално 0,90 лв./км дневна и 1 лв./км нощна.

Корекции нагоре има още в Русе, Ботевград, Велики Преслав и на ред други места.

Дали това е правилната стратегия?

Един от превозвачите, който няма да променя цените си, е опериращата в София компания Volt Premium Taxi, която разчита на униформени водачи, скъпи нови автомобили и вози на по-високи от масовите цени. Пред Money.bg нейният съосновател Огнян Попов коментира, че едно поскъпване при останалите конкуренти всъщност ще направи Volt по-атрактивен вариант за клиентите, защото ценовата разлика значително ще се намали.

Попов прогнозира, че големите платформи за споделено пътуване Uber и Bolt ще се върнат на нашия пазар и това вероятно много ще промени масовите таксиметрови услуги - като не е изключено някой от водещите сега играчи да бъде придобит, а друг да излезе от бизнеса.

"За мен всичко опира до това, че обществото не е доволно от качеството. Това са компании, които съществуват от много години и които явно не са успели да предоставят услуга, с която градът да се гордее, с която гражданите да се гордеят. Това е един сектор, който дълги години е лежал на някакви стари практики и просто не е искал да се промени", заяви още той.