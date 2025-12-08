Истинска офанзива за вдигане на цените на таксиметровите услуги беше проведена през последните седмици в цялата страна. Скоковете в София, Пловдив и ред други градове са двуцифрени и не са резултат от решението на една или повече компании да возят по-скъпо, а на натиска на бранша за скок на минималните тарифи - решение, което се взема от съответния общински съвет.

Преди години ограничения нямаше, като това доведе до появата на таксита, с които возенето излизаше на по 10 пъти по-висока цена в сравнение с масовите фирми - и то напълно законно, макар и нерядко с автомобили с брандинг, имитиращ познати дизайни. Това доведе до въвеждането на таван, но в същото време започна да се определя и праг, под който не може да се извършва легална таксиметрова дейност.

Такситата укриват 100 милиона лева данъци годишно

Такситата укриват 100 милиона лева данъци годишно

Според анализ на Министерство на финансите

Много критици на сегашната ситуация са на мнение, че с него изкуствено големите фирми задушават потенциалните конкуренти, които иначе биха могли да предложат по-качествена услуга. Факт е, че между минималната и максималната позволена тарифа има сериозна разлика, но най-често превозвачите се оказват на сходни нива.

Така или иначе, в София от Нова година минималната дневна тарифа скача с цели 18,6% до най-малко 1,43 лева на километър. Нощната ще достигне 1,65 лева за километър пробег. От бранша оправдават искането си с увеличените разходи за труд, като не пропускат да отбележат, че минималната работна заплата се е повишила с 52% от 2022 г. насам - тогава беше последната актуализация на цените.

Това има отношение към осигуровките, доколкото в голямата си част водачите плащат най-малките възможни. Друг проблем за тях е, че новите автомобили са станали с 40% по-скъпи.

В Пловдив вече има нови тарифи - дневна от 1,37 лв. за км и нощна от 1,56 лв. за км. От местната асоциация на таксиметровите водачите твърдят, че така догонват инфлацията.

В Благоевград приеха минимални тарифи на километър от 1,19 лв. (дневна) и 1,44 лв. (нощна), като мнението на общината е, че това поскъпване ще стимулира използването на градския транспорт.

В Ямбол вдигнаха цените за първи път от 2016 г. насам - минимално 0,90 лв./км дневна и 1 лв./км нощна.

Корекции нагоре има още в Русе, Ботевград, Велики Преслав и на ред други места.

Дали това е правилната стратегия?

Един от превозвачите, който няма да променя цените си, е опериращата в София компания Volt Premium Taxi, която разчита на униформени водачи, скъпи нови автомобили и вози на по-високи от масовите цени. Пред Money.bg нейният съосновател Огнян Попов коментира, че едно поскъпване при останалите конкуренти всъщност ще направи Volt по-атрактивен вариант за клиентите, защото ценовата разлика значително ще се намали.

Как Uber и Bolt могат да пренаредят таксиметровия пазар в София

Как Uber и Bolt могат да пренаредят таксиметровия пазар в София

Секторът дълги години не искаше да се промени и влизането на платформите ще доведе до "сеч", смята Огнян Попов от Volt Premium Taxi

Попов прогнозира, че големите платформи за споделено пътуване Uber и Bolt ще се върнат на нашия пазар и това вероятно много ще промени масовите таксиметрови услуги - като не е изключено някой от водещите сега играчи да бъде придобит, а друг да излезе от бизнеса.

"За мен всичко опира до това, че обществото не е доволно от качеството. Това са компании, които съществуват от много години и които явно не са успели да предоставят услуга, с която градът да се гордее, с която гражданите да се гордеят. Това е един сектор, който дълги години е лежал на някакви стари практики и просто не е искал да се промени", заяви още той.