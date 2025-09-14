Централна и Източна Европа остават най-обещаващите региони за инвестиции в недвижими имоти през 2025 г., става ясно от проучване на британската застрахователна компания William Russel. В изследването, което анализира ключови показатели като данъци върху имоти, данъци върху доход от наем и брутен наемен доход, Молдова заема първото място сред европейските страни, а България е на 7-ма позиция.

Като част от Шенген и след влизането в еврозоната, страната ни ще става все по-привлекателно място за инвестиции в имоти, коментира за Money.bg Момчил Кръстев - партньор и брокер в Primo+.

"У нас вече се наблюдава засилен интерес както от българи, живеещи извън граница, така и от страна на чуждестранни граждани, да инвестират в недвижимо имущество. Големи инвестиционни фондове също проявават интерес към закупуването на апартаментите в цели сгради. Вероятно всичко това ще расте след присъединяването ни към еврозоната догодина", коментира Кръстев.

Да се върнем на прочуването на William Russel. Според неговите автори, Молдова е "нововъзникващ пазар с висока доходност за ранни и по-рискови инвеститори". Разходите при покупка на имот в страната достигат максимум до 2,80% от стойността му, а данъкът върху доход от наем е 12%, което предоставя благоприятна възвръщаемост от наем.

Високата оценка на страната се дължи и на стабилното развитие на столицата Кишинев, както и на растящия туристически поток, подкрепен от винената индустрия и културното наследство на страната, което създава добри възможности за краткосрочни наеми.

Авторите на доклада отбелязват специално, че Молдова все още не е част от Европейския съюз, макар да е кандидат-член на общността.

Източник: iStock

На второ място в класацията е Литва. Според доклада, страната предлага брутен наемен доход от около 6,39% годишно и разходи при покупка до 4,10%. Цените на имотите в Литва са нараснали с близо 10% през последното тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на предходната година, по данни на Евростат — тенденция, която се очаква да продължи. Литва остава привлекателна и за чужденци, тъй като няма ограничения за покупка на имоти от чуждестранни граждани, а наемите са нараснали с над 170% спрямо 2015 г.

Северна Македония заема трета позиция. Като кандидат за членство в ЕС, страната отчита урбанистичен растеж в столицата Скопие, подобрения в инфраструктурата и засилено търсене на жилищни и търговски площи. Брутната доходност от наем там достига 6,47% годишно.

От доклада разбираме още, че Сърбия (5-о място), Ирландия (9-о място) и Латвия (8-о място) също предлагат "много добри" доходности, с брутен наемен доход над 7% годишно. В Ирландия високите доходи са резултат от скъпите наеми, макар че високите данъци могат да намалят крайната печалба. Страната продължава да се бори с жилищна криза и недостиг на нови жилища.

Сред страните с най-високи доходности и сравнително ниски данъци върху дохода от наем са Андора (4-о място), Черна гора (5-о място) и както вече стана ясно - България (7-о място).

Въпреки по-високия си данък от 21%, Италия заема трето място по доходност (7,56%), благодарение на високите наемни цени.

Ако се върнем у нас и си зададем въпроса ще поскъпват ли още имотите, повечето български брокери в момента са обединени в отговора - да, но с по-умерени темпове, в по-хубавите райони и при по-качественото строителство.