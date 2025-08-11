Имоти в престижни райони на Северна Гърция се изкупуват активно от чуждестранни инвеститори, основно от България, Румъния и други съседни страни, съобщава Bulgaria ON AIR. Засиленият интерес от българи е основно в Северна Гърция. Особено отчетлив е той в Халкидики, по крайбрежията на Кавала и Серес, както и в Аспровалта и Солун. Макар феноменът да не е нов, той се активизира в началото на 2025 г., когато България и Румъния бяха приети в Шенген и по суша.

По данни на местните асоциации на брокери и собственици на имоти, високото търсене от съседни държави вече оказва осезаем натиск върху цените. Инвестиционен консултант от региона потвърждава, че български купувачи придобиват имоти на стойност до 200 000 евро.

Въпреки това, ограниченото предлагане и амбициозните цени, особено в Халкидики, карат част от сделките да изглеждат впечатляващи на фона на българските доходи. Според представители на местния бранш, купувачите са от социална прослойка с високи доходи, каквато съществува във всяка страна.

Цени до 6000 евро/кв.м

Пазарът в Халкидики е достигнал ценови рекорди - от 5000 до 6000 евро за кв. м за имоти без директен достъп до морето, като крайбрежните обекти се продават на още по-високи стойности.

Очевидно високите цени не отказват българите. Oт 2019 г. дo ĸpaя нa 2024 г. повече от четири пъти ce e увеличил бpoят нa бългapитe, пpитeжaвaщи имоти в Гърция. Цeли 3228 ca дeĸлapиpaли, чe пpитeжaвaт нeдвижимa coбcтвeнocт в южната ни съседка. Очакванията са този брой да нарасне през настоящата година.

Къде е България?

Макар през 2025 г. цените на ваканционните жилища по българското Черноморие да нарастват с около 30%, те са далеч от тези в Северна Гърция. Те варират около 2000 евро на кв. м, като в Созопол варират между 1900 и 2800 евро. Така се конкурират с цените в големите градове в страната.

За сравнение жилищата в най-предпочитаните квартали в голям черноморски град като Варна са на цени около 2500 евро за кв. метър. Дори в София средната цена е малко над 2000 евро.

Сивият сектор на наемите

Част от новите собственици отдават имотите си под наем на свои сънародници чрез чуждестранни сайтове, без официална регистрация в Гърция. Наемите често се представят като "гостоприемство" от приятели и роднини, което според гръцките власти създава "черен Airbnb" и нелоялна конкуренция.

Професионалната камара на Халкидики планира съвместни действия с Централния съюз на гръцките камари и Панхеленската асоциация на мениджърите на имоти.